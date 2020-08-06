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Аномальные дожди вызвали наводнения в Сеуле

06.08.2020 08:34 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Аномальные дожди вызвали наводнения в Сеуле

6 августа в Сеуле (Южная Корея) из-за сильных дождей резко вырос уровень воды в реке Ханган, вызвав новые наводнения в городе. Власти южнокорейской столицы закрыли несколько мостов, ряд скоростных трасс и городские набережные. Об этом информирует ТАСС.

С начала августа в Южной Корее из-за вызванных дождями катаклизмов погибли 16 человек, 11 числятся пропавшими без вести. Вынужденно эвакуированы более 1,6 тысяч граждан. Повреждены или затоплены как минимум 5 тысяч зданий, под водой оказалось свыше 8 тысяч гектаров сельхоз угодий. 39 автомобильных шоссе и три железнодорожные ветки были закрыты.

По прогнозам синоптиков, штормовой ветер и аномально сильные дожди продолжатся в четверг и пятницу в южных и центральных регионах страны.

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6 августа в Сеуле (Южная Корея) из-за сильных дождей резко вырос уровень воды в реке Ханган, вызвав новые наводнения в городе. Власти южнокорейской столицы закрыли...
 
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