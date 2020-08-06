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Кроссовер Kia Stonic стал «мягким гибридом» и получил улучшенную медиасистему

06.08.2020 08:50 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Компактный кроссовер Kia Stonic дебютировал на европейском рынке в 2017 году (с тех пор продано более 150 тысяч единиц «паркетника»), а теперь в компании подготовили обновленный вариант модели.


Впрочем, изменений и у без того хорошо продающегося Stonic немного. Объем внешних доработок свелся к измененной передней светодиодной оптике и 16-дюймовым колесным дискам нового дизайна, а главным новшеством стало появление в гамме кроссовера так называемых «мягких гибридов» (с обозначением EcoDynamics+). Сделаны они на основе бензиновых модификаций с трехцилиндровым турбомотором T-GDi объемом 1 л, который дополнен 48-вольтовым стартер-генератором, соединенным с коленвалом ременной передачей.


«Мягкие гибриды» доступны в двух вариантах мощности (100 и 120 л.с.) и могут иметь как 7-ступенчатый преселективный «робот», так и 6-ступенчатую «механику», причем тоже нестандартную (у коробки с обозначением iMT нет механической связи педали со сцеплением). Кроме того, из моторной гаммы Stonic убрана 1,6-литровая турбодизельная «четверка».


В салоне Stonic — модернизированная мультимедиа-система с 8-дюймовым экраном и расширенным функционалом. Навигация, например, может выводить информацию о пробках на дорогах в режиме реального времени и ценах на топливо на ближайших заправках.


В Европе прием заказов на обновленный Stonic начнется в третьем квартале текущего года.

 
 
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Компактный кроссовер Kia Stonic дебютировал на европейском рынке в 2017 году, а теперь в компании подготовили обновленный вариант модели.
 
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