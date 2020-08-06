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Как выглядит девушка, которая выиграла все конкурсы красоты, в которых когда-либо участвовала

06.08.2020 08:14 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Звезда Оливии Калпо зажглась еще 10 лет назад, когда девушка сначала выиграла конкурс красоты в своем штате, а потом, один за другим, «Мисс США» и «Мисс Вселенная». В родном Род-Айленде даже переименовали улицу, чтобы назвать ее в честь красавицы — «Путь Оливии Калпо». С кем бы ни соревновалась Оливия, она выходила победительницей, и что самое удивительное: в 2020-м году начался новый виток ее популярности. Журнал Vogue сделал ее лицом номера, Maxim назвал самой красивой женщиной мира, а следом за ними и все таблоиды начали писать об Оливии как о феномене, который затмит любых Хадид, Дженнер и Ратаковски. Предлагаем вам взглянуть самим на это «чудо чудное, диво дивное».

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Olivia Culpo (@oliviaculpo) 27 Июл 2020 в 9:09 PDT

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Olivia Culpo (@oliviaculpo) 10 Июл 2020 в 10:12 PDT

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Olivia Culpo (@oliviaculpo) 27 Июн 2020 в 5:30 PDT

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Olivia Culpo (@oliviaculpo) 5 Апр 2020 в 5:11 PDT

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Olivia Culpo (@oliviaculpo) 28 Фев 2020 в 1:17 PST

Любопытно, что никаких предпосылок для такой карьеры у Оливии не было. Она была пятым ребенком в не самой обеспеченной семье. К тому же пухленькой. Над бровями, которые впоследствии стали визитной карточкой модели, дешевой одеждой и скромностью девочки из католической семьи смеялись «популярные» одноклассницы.

В старшей школе девушка после уроков спешила не на уроки дефиле, а на занятия по музыке: она играла на виолончели. И родители предполагали, что именно с музыкой и будет связано будущее их младшей дочки. Однако она сделала ход конем и внезапно заявила, что будет участвовать в конкурсе красоты. Семья была в ужасе: они назвали это глупостью, нарциссизмом и дорогостоящей выходкой, на которую ей никто не даст денег.

Ну что же — Оливия взяла красное мини-платье напрокат, и оно окупилось с лихвой.

Сейчас девушке 27 лет, и она остается одной из самых востребованных моделей мира. К примеру, она на постоянной основе сотрудничает с такими брендами, как Dior, YSL, Calzedonia, Revolve.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Olivia Culpo (@oliviaculpo) 18 Фев 2020 в 11:41 PST

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Olivia Culpo (@oliviaculpo) 28 Янв 2020 в 10:28 PST

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Olivia Culpo (@oliviaculpo) 7 Дек 2019 в 6:30 PST

А еще Оливия дважды побывала в России. Сначала в рамках конкурса «Мисс Вселенная», а потом для сотрудничества с певцом Эмином. Красавица заглянула в студию «Вечернего Урганта» и даже спела:

А как, по-вашему, титул самой красивой женщины мира ей присваивают заслуженно?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Olivia Culpo (@oliviaculpo) 1 Ноя 2019 в 3:48 PDT

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
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А как, по-вашему, титул «Самая красивая женщина мира» ей присваивают заслуженно?
 
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