ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Прокат авто на сутки в Беларуси: что нужно учесть

06.08.2020 — Разное | Горецкий вестник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Горецкий вестник



Суточная аренда машин пользуется огромной популярностью, как среди граждан нашей страны, так и среди гостей. Независимость передвижений и существенная экономия времени — основные, но далеко не все преимущества, которые получают водители арендованных транспортных средств. Теперь не надо ждать такси и можно прокладывать/менять маршрут самостоятельно.

Прокат авто на сутки в Беларуси: что нужно учесть


Плюсы аренды

Выгодные условия в сравнении с такси.

Простота оформления документов.

Транспортные средства в исправном техническом состоянии.

Покрытие возможных убытков страховкой.

Широкий выбор автомобилей разного уровня комфорта.



Основные требования к клиентам

Опыт вождения больше одного года (в некоторых компаниях требуется опыт вождения более двух лет).

Наличие документов, подтверждающих личность.

Наличие водительского удостоверения соответствующего образца.

Полное соблюдение всех требований и условий, прописанных в договоре.



Разнообразие и особенности выбора

Взять транспортное средство в аренду можно на любой период времени. Отсчет времени начинается с момента подписания документов. Что касается целевого использования ТС, то здесь нет практически никаких ограничений. Часто клиенты обращаются в специализированные компании, чтобы взять в прокат авто для путешествий, поездок на дачу, проведения мероприятий или поездки в командировку. В автопарке представлены машины разного класса: эконом, бизнес и VIP.

Все транспортные средства, которые доступны для аренды, в обязательном порядке страхуются и регулярно проходят технический осмотр. Это гарантирует водителям не только высокий уровень комфорта, но и безопасность во время движения. Автомобили подготовлены даже для длительных поездок. Клиенты всегда могут арендовать машину с дополнительным оборудованием (GPS-навигатором, детским креслом и так далее). А для поездок на природу можно взять авто с холодильником.



Стоимость аренды и тонкости оформления договора

В стоимость аренды входит страховка, а также учитывается класс ТС, количество пробега и наличие дополнительного оборудования. Оплатить услугу клиенты могут любым удобным для них способом. В некоторых компаниях требуется залог.

При заключении договора по пунктам прописываются все правила и условия, которые в полном объеме обязаны соблюдать как клиенты, так и сотрудники компании. Перед подписанием документов следует внимательно изучить все пункты. Если будут возникать вопросы, то их необходимо задавать сотрудникам компании еще до подписания договора.

Внимательное отношение к условиям сделки позволит клиентам подобрать наиболее подходящий для них вариант, как с точки зрения качества услуг, так и конечной стоимости. Клиенты обязуются вернуть ТС в технически исправном состоянии в заранее оговоренный срок. Место возврата машины обсуждается со специалистами заранее и прописывается в договоре. Если планируется поездка за границу, то эту информацию следует заранее сообщить специалистам компании.



stozapad.by/cat_rent/prokat-avto

ООО “Автоцентр Запад Сервис”, УНП 192626152


 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Суточная аренда машин пользуется огромной популярностью, как среди граждан нашей страны, так и среди гостей. Независимость передвижений и существенная экономия...
 
Новости дня
Новости разные
 
Кроссовер Kia Stonic стал «мягким гибридом» и получил улучшенную медиасистему
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика