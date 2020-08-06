Прокат авто на сутки в Беларуси: что нужно учесть

Источник материала: Горецкий вестник



Суточная аренда машин пользуется огромной популярностью, как среди граждан нашей страны, так и среди гостей. Независимость передвижений и существенная экономия времени — основные, но далеко не все преимущества, которые получают водители арендованных транспортных средств. Теперь не надо ждать такси и можно прокладывать/менять маршрут самостоятельно.











Плюсы аренды

Выгодные условия в сравнении с такси.

Простота оформления документов.

Транспортные средства в исправном техническом состоянии.

Покрытие возможных убытков страховкой.

Широкий выбор автомобилей разного уровня комфорта.





Основные требования к клиентам

Опыт вождения больше одного года (в некоторых компаниях требуется опыт вождения более двух лет).

Наличие документов, подтверждающих личность.

Наличие водительского удостоверения соответствующего образца.

Полное соблюдение всех требований и условий, прописанных в договоре.





Разнообразие и особенности выбора

Взять транспортное средство в аренду можно на любой период времени. Отсчет времени начинается с момента подписания документов. Что касается целевого использования ТС, то здесь нет практически никаких ограничений. Часто клиенты обращаются в специализированные компании, чтобы взять в прокат авто для путешествий, поездок на дачу, проведения мероприятий или поездки в командировку. В автопарке представлены машины разного класса: эконом, бизнес и VIP.

Все транспортные средства, которые доступны для аренды, в обязательном порядке страхуются и регулярно проходят технический осмотр. Это гарантирует водителям не только высокий уровень комфорта, но и безопасность во время движения. Автомобили подготовлены даже для длительных поездок. Клиенты всегда могут арендовать машину с дополнительным оборудованием (GPS-навигатором, детским креслом и так далее). А для поездок на природу можно взять авто с холодильником.





Стоимость аренды и тонкости оформления договора

В стоимость аренды входит страховка, а также учитывается класс ТС, количество пробега и наличие дополнительного оборудования. Оплатить услугу клиенты могут любым удобным для них способом. В некоторых компаниях требуется залог.

При заключении договора по пунктам прописываются все правила и условия, которые в полном объеме обязаны соблюдать как клиенты, так и сотрудники компании. Перед подписанием документов следует внимательно изучить все пункты. Если будут возникать вопросы, то их необходимо задавать сотрудникам компании еще до подписания договора.

Внимательное отношение к условиям сделки позволит клиентам подобрать наиболее подходящий для них вариант, как с точки зрения качества услуг, так и конечной стоимости. Клиенты обязуются вернуть ТС в технически исправном состоянии в заранее оговоренный срок. Место возврата машины обсуждается со специалистами заранее и прописывается в договоре. Если планируется поездка за границу, то эту информацию следует заранее сообщить специалистам компании.





stozapad.by/cat_rent/prokat-avto

ООО “Автоцентр Запад Сервис”, УНП 192626152