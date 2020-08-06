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Прокат авто на сутки в Беларуси: что нужно учесть
06.08.2020 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Выгодные условия в сравнении с такси.
Простота оформления документов.
Транспортные средства в исправном техническом состоянии.
Покрытие возможных убытков страховкой.
Широкий выбор автомобилей разного уровня комфорта.
Опыт вождения больше одного года (в некоторых компаниях требуется опыт вождения более двух лет).
Наличие документов, подтверждающих личность.
Наличие водительского удостоверения соответствующего образца.
Полное соблюдение всех требований и условий, прописанных в договоре.
Взять транспортное средство в аренду можно на любой период времени. Отсчет времени начинается с момента подписания документов. Что касается целевого использования ТС, то здесь нет практически никаких ограничений. Часто клиенты обращаются в специализированные компании, чтобы взять в прокат авто для путешествий, поездок на дачу, проведения мероприятий или поездки в командировку. В автопарке представлены машины разного класса: эконом, бизнес и VIP.
Все транспортные средства, которые доступны для аренды, в обязательном порядке страхуются и регулярно проходят технический осмотр. Это гарантирует водителям не только высокий уровень комфорта, но и безопасность во время движения. Автомобили подготовлены даже для длительных поездок. Клиенты всегда могут арендовать машину с дополнительным оборудованием (GPS-навигатором, детским креслом и так далее). А для поездок на природу можно взять авто с холодильником.
В стоимость аренды входит страховка, а также учитывается класс ТС, количество пробега и наличие дополнительного оборудования. Оплатить услугу клиенты могут любым удобным для них способом. В некоторых компаниях требуется залог.
При заключении договора по пунктам прописываются все правила и условия, которые в полном объеме обязаны соблюдать как клиенты, так и сотрудники компании. Перед подписанием документов следует внимательно изучить все пункты. Если будут возникать вопросы, то их необходимо задавать сотрудникам компании еще до подписания договора.
Внимательное отношение к условиям сделки позволит клиентам подобрать наиболее подходящий для них вариант, как с точки зрения качества услуг, так и конечной стоимости. Клиенты обязуются вернуть ТС в технически исправном состоянии в заранее оговоренный срок. Место возврата машины обсуждается со специалистами заранее и прописывается в договоре. Если планируется поездка за границу, то эту информацию следует заранее сообщить специалистам компании.
ООО “Автоцентр Запад Сервис”, УНП 192626152
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