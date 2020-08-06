Внедорожник Toyota Land Cruiser Prado получил модернизированный 2,8-литровый дизель

Источник материала: Tut.by

Компания Toyota подготовила для Land Cruiser Prado сразу несколько обновок, которые, правда, пока доступны на домашнем японском рынке.





Во-первых, это модернизированная дизельная «четверка» объемом 2,8 л, отдача которой выросла с 177 до 204 л.с. (крутящий момент подрос с 450 до 500 Нм). К слову, такой дизель, получивший новый турбокомпрессор, измененную форму камер сгорания и улучшенную систему охлаждения, уже устанавливается на пикап Hilux , а в скором времени появится и на обновленном Fortuner . По паспорту дизель на Land Cruiser Prado, сблокированный с 6-ступенчатым «автоматом», довольствуется 8,9 л на 100 км.





Комплекс безопасности Safety Sense на внедорожнике был улучшен и дополнен. Так, система автоматического торможения теперь распознает пешеходов ночью и велосипедистов днем, а базовый набор ассистентов расширен функциями удержания машины в полосе и распознавания дорожных знаков.





Наконец, для Land Cruiser Prado доступно новое специсполнение Black Edition, среди особенностей которого — темный хром на решетке радиатора, окрашенные в черный цвет корпуса наружных зеркал и рейлинги на крыше, а также оригинальные 18-дюймовые колесные диски. В салоне — серебристая вставка на передней панели и зачерненная центральная консоль.

В Японии цены на Land Cruiser Prado начинаются от 34 300 долларов в пересчете. По идее, внедорожник с усовершенствованным дизелем в скором времени должен появиться и на рынке ТС. В Беларуси цены на нынешний Land Cruiser Prado стартуют от 95 616 рублей за версию с 163-сильным бензиновым мотором 2.7.