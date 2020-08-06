В Мумбаи за сутки выпало рекордное за 46 лет количество осадков

Источник материала: ОНТ

На Мумбаи (Индия) обрушился мощный муссонный ливень, он стал рекордным за последние 46 лет. Как информирует ТАСС со ссылкой на метеорологический департамент Индии, в мегаполисе выпало более 330 мм осадков.

Метеорологи ожидают уменьшение количества осадков. Тем временем дожди в городе продолжатся.

Муссонные дожди с грозами стали причиной затопления нескольких районов в Мумбаи. По решению властей были закрыты все офисы и учреждения кроме экстренных служб. Горожан призвали без особой необходимости не выходить на улицы. Были остановлены поезда, ограничено автобусное сообщение. Под водой в нескольких частях города оказались улицы и дороги.

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