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В Мумбаи за сутки выпало рекордное за 46 лет количество осадков
Источник материала: ОНТ
На Мумбаи (Индия) обрушился мощный муссонный ливень, он стал рекордным за последние 46 лет. Как
Метеорологи ожидают уменьшение количества осадков. Тем временем дожди в городе продолжатся.
Муссонные дожди с грозами стали причиной затопления нескольких районов в Мумбаи. По решению властей были закрыты все офисы и учреждения кроме экстренных служб. Горожан призвали без особой необходимости не выходить на улицы. Были остановлены поезда, ограничено автобусное сообщение. Под водой в нескольких частях города оказались улицы и дороги.
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На Мумбаи (Индия) обрушился мощный муссонный ливень, он стал рекордным за последние 46 лет. Как информирует ТАСС со ссылкой на метеорологический департамент Индии, в...
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