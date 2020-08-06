﻿ В Мумбаи за сутки выпало рекордное за 46 лет количество осадков. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Мумбаи за сутки выпало рекордное за 46 лет количество осадков

06.08.2020 11:08 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

В Мумбаи за сутки выпало рекордное за 46 лет количество осадков

На Мумбаи (Индия) обрушился мощный муссонный ливень, он стал рекордным за последние 46 лет. Как информирует ТАСС со ссылкой на метеорологический департамент Индии, в мегаполисе выпало более 330 мм осадков. 

Метеорологи ожидают уменьшение количества осадков. Тем временем дожди в городе продолжатся.

Муссонные дожди с грозами стали причиной затопления нескольких районов в Мумбаи. По решению властей были закрыты все офисы и учреждения кроме экстренных служб. Горожан призвали без особой необходимости не выходить на улицы. Были остановлены поезда, ограничено автобусное сообщение. Под водой в нескольких частях города оказались улицы и дороги.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На Мумбаи (Индия) обрушился мощный муссонный ливень, он стал рекордным за последние 46 лет. Как информирует ТАСС со ссылкой на метеорологический департамент Индии, в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Александр Лукашенко собрал совещание по обеспечению безопасности избирательной кампании
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
06.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика