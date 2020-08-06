Александр Лукашенко собрал совещание по обеспечению безопасности избирательной кампании

Источник материала: Вороновская газета





Президент Беларуси собрал совещание по обеспечению безопасности избирательной кампании.

Президент Беларуси Александр Лукашенко собрал сегодня совещание по обеспечению безопасности избирательной кампании, передает корреспондент БЕЛТА .

«Понятно, что выборы начались, досрочное голосование идет, но будет нелишним с учетом опыта на сегодняшний день еще раз оценить текущую ситуацию и, если потребуется, выработать дополнительные меры по обеспечению безопасности на ближайший период. Детали обстановки нам всем известны, повторяться не следует. Однако, если есть новые моменты, прошу руководителей ведомств доложить и внести соответствующие предложения», — сказал Александр Лукашенко.

Президент повторил уже поставленную ранее задачу МВД и Генеральной прокуратуре: все, кто оскорблял и запугивал государственных служащих, военнослужащих, членов избирательных комиссий, работников вертикали власти, должны быть привлечены к ответственности, как того требуют белорусские законы и Конституция. «У нас достаточно ресурсов, чтобы защитить людей государства, которые сегодня фактически бесплатно, безвозмездно работают на страну», — подчеркнул глава государства.

Александр Лукашенко поручил дать оценку законности инициатив об альтернативном подсчете голосов на выборах





Необходимо дать оценку законности инициатив в отношении альтернативного подсчета голосов на выборах в Беларуси. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил сегодня на совещании об обеспечении безопасности избирательной кампании, передает корреспондент БЕЛТА. «Еще одна тема, которая всплыла, это альтернативный подсчет голосов в день выборов. И Генеральной прокуратуре, и судам следует дать оценку законности подобных инициатив. В судах, если такие обращения туда поступят», — сказал глава государства. Он подчеркнул, что в любом случае всем, кто будет голосовать, необходимо дать возможность сделать это спокойно, празднично, не опасаясь нападок и вмешательства в личный выбор человека.

Александр Лукашенко поручил пригласить генпрокуроров России и Украины для разбирательства с задержанными боевиками

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил пригласить в Беларусь генеральных прокуроров России и Украины для разбирательства в ситуации с задержанными боевиками. Об этом глава государства заявил сегодня на совещании об обеспечении безопасности избирательной кампании, передает корреспондент БЕЛТА.