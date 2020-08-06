Источник материала: Новости Волковыска

Инцидент произошел 5 августа в самом центре Гродно. Прохожие сообщили в милицию о девушке, которая стояла на краю моста и собиралась спрыгнуть.

"Увидев милиционеров, девушка, выглядевшая встревоженно, сказала не приближаться, угрожая в противном случае прыгнуть вниз. Медики и милиционеры сумели отговорить ее и тем самым предотвратили трагедию", – сообщили в МВД.

К счастью, худшего сценария удалось избежать. В настоящий момент жизни и здоровью девушки ничего не угрожает.

"Как выяснилось позже, причиной такого поступка стала ссора с близкими", – проинформировали в МВД.

Как спасали девушку, можно посмотреть на видео