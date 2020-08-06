Лукашенко приказал Генпрокуратуре взяться за альтернативный подсчёт голосов на выборах

Источник материала: KYKY

Александр Лукашенко поручил Генеральной прокуратуре и судам проверить законность инициатив по альтернативному подсчету голосов на выборах. Об этом он заявил на сегодняшнем совещании об обеспечении безопасности избирательной кампании, пишет «БелТА».

«Еще одна тема, которая всплыла, – это альтернативный подсчет голосов в день выборов. И Генеральной прокуратуре, и судам следует дать оценку законности подобных инициатив. В судах, если такие обращения туда поступят», – заявил Лукашенко.

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