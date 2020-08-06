Источник материала: Новости Волковыска

На президентских выборах в Беларуси за два дня досрочно проголосовало 12,75% избирателей (за первый день было 4,98%), сообщает ЦИК.

По итогам двух дней ЦИК сообщает о самой большой явке в Гомельской области, где проголосовали 16,44% избирателей. Далее следуют Могилевская область с 14,61%, Минская с 12,61%, Витебская с 12,16%, Брестская с 11,26% и Гродненская с 10,01%. В Минске досрочно проголосовали 11,73% избирателей.

На выборах президента в 2015 году явка по итогам двух дней досрочного голосования была ниже – 10,94% (первый день – 4,49%). Всего в ту избирательную кампанию досрочно проголосовали 36,05% избирателей, внесенных в списки.

Досрочное голосование на президентских выборах продлится до 8 августа включительно. По данным ЦИК, всего в списки избирателей включены 6 млн 836 тысяч 350 человек.

Основной день голосования пройдет 9 августа. На пост президента Беларуси претендуют пять кандидатов: Светлана Тихановская, Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая, Сергей Черечень и Александр Лукашенко.