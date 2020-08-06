Возле Витебска микроавтобус насмерть сбил пенсионера на велосипеде

Источник материала: Tut.by

В среду, 5 августа, в Витебском районе погиб 70-летний мужчина, который ехал по дороге на велосипеде, сообщает ГАИ Витебской области .





ДТП произошло на 16-м км трассы Р112 Витебск — Сураж — граница РФ. 47-летний водитель Volkswagen Transporter сбил 70-летнего велосипедиста, который выехал на проезжую часть. От полученных ранений пенсионер умер на месте происшествия.