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Крупный пожар произошел на рынке в ОАЭ
Источник материала: ОНТ
Столб дыма выше многоэтажек – и почти сутки борьбы с огнем. В городе Аджмане в Объединенных Арабских Эмиратах горел рынок.
Последние несколько месяцев он был закрыт. Огонь быстро распространился по всей территории – выгорели все торговые помещения. Спасателям даже пришлось эвакуировать пациентов больницы по соседству. Причины возгорания выясняются – в это время пожары в Арабских Эмиратах не редкость: температура воздуха летом поднимается выше 50 градусов.
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Столб дыма выше многоэтажек – и почти сутки борьбы с огнем. В городе Аджмане в Объединенных Арабских Эмиратах горел рынок. Последние несколько месяцев он был...
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