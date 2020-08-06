Источник материала: Myfin

ВТБ (Беларусь) поможет клиентам найти потерянные вещи

В рамках сервиса клиенты могут получить в отделениях банка брелоки, наклейки и багажные бирки, предназначенные для размещения на любых ценных вещах. На них нанесены идентификационный номер владельца, телефон круглосуточного контактного центра и информация о вознаграждении. В случае потери вещи обнаруживший ее человек может в любое время связаться с сервисом, который бесплатно организует доставку владельцу, а также перечислит вознаграждение за возврат.



Клиенты ВТБ могут подключить несколько пакетов услуг в зависимости от своих потребностей. «Бумеранг» поможет при потере документов, ключей, телефона и других вещей. В состав пакета входят два брелока и две наклейки. «Защита багажа» обеспечит сохранность чемодана и документов в путешествии. Клиентам предоставляется одна бирка на багаж и одна наклейка на документ. Пакет «Семейный туристический» предполагает две бирки на багаж, две наклейки на документы и один детский браслет. Обнаружить и вернуть мобильное устройство в случае его утери или кражи поможет пакет услуг «Цифровой». В него входит лицензия на доступ к специальному приложению на один смартфон и наклейка на телефон с идентификационным номером. Стоимость пакетов составляет от 30 до 60 белорусских рублей.