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ВТБ (Беларусь) поможет клиентам найти потерянные вещи

06.08.2020 11:54 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

ВТБ (Беларусь) поможет клиентам найти потерянные вещи

В рамках сервиса клиенты могут получить в отделениях банка брелоки, наклейки и багажные бирки, предназначенные для размещения на любых ценных вещах. На них нанесены идентификационный номер владельца, телефон круглосуточного контактного центра и информация о вознаграждении. В случае потери вещи обнаруживший ее человек может в любое время связаться с сервисом, который бесплатно организует доставку владельцу, а также перечислит вознаграждение за возврат.

Клиенты ВТБ могут подключить несколько пакетов услуг в зависимости от своих потребностей. «Бумеранг» поможет при потере документов, ключей, телефона и других вещей. В состав пакета входят два брелока и две наклейки. «Защита багажа» обеспечит сохранность чемодана и документов в путешествии. Клиентам предоставляется одна бирка на багаж и одна наклейка на документ. Пакет «Семейный туристический» предполагает две бирки на багаж, две наклейки на документы и один детский браслет. Обнаружить и вернуть мобильное устройство в случае его утери или кражи поможет пакет услуг «Цифровой». В него входит лицензия на доступ к специальному приложению на один смартфон и наклейка на телефон с идентификационным номером. Стоимость пакетов составляет от 30 до 60 белорусских рублей.

 
 
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Банк ВТБ (Беларусь) начал предоставлять клиентам сервис возврата утерянных вещей. Услуга позволяет вернуть владельцу багаж, ключи, документы и другие ценные вещи,...
 
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