Лукашенко рассказал Гордону об «оппозиционном» настрое младшего сына

Источник материала: Ежедневник

фото: iznat.com

Как рассказал украинский журналист, дать первое интервью YouTube-каналу Александра Лукашенко убедил именно сын Николай.

5 августа украинский журналист Дмитрий Гордон взял интервью у Александра Лукашенко. Гордон пообещал, что на его YouTube-канале запись беседы появится к 18 часам 6 июля.

Между тем Гордон уже приоткрыл некоторые моменты интервью. Так, он заявил о готовности Лукашенко «дать зеленый свет» правоохранительным органам на выдачу задержанных в Беларуси россиян Украине и России.

Гордон также рассказал телеканалу Украина-24 , что в беседе Лукашенко поведал о неких событиях, который «прольют свет на историю целого ряда стран: России, Украины, Беларуси в частности».

Стоит отметить, что интервью YouTube-каналу Александр Лукашенко давал впервые. Дмитрий Гордон рассказал, что «сподвиг» президента на это сын Николай, который «является оппозиционным человеком». «Как сказал Александр Григорьевич, оппозиционно настроен», - пояснил Гордон. По словам Лукашенко, Николай регулярно смотрит канал Гордона.

«Он оппозиционно настроен к власти вообще, - добавил Гордон, цитируя Лукашенко. - Как любой молодой человек, которому скоро исполняется 16 лет, у него свое мировоззрение сформировавшееся».

Лукашенко рассказал гордону, что Николай с детства общается с президентами, министрами, посетил много стран и у него есть своя «система ценностей». «Да, оппозиционно настроен. Об этом сказал президент Беларуси», - подтвердил Гордон.

Дмитрий Гордон также спросил у Лукашенко, не видит ли он своего сына в качестве преемника на президентском посту. «Лукашенко категорически сказал «нет, ни в коем случае». Я не хочу желать ему такую участь. Я хочу, чтобы он жил, развивался спокойно и не был президентом Беларуси», - процитировал слова Лукашенко журналист.