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Явка избирателей за два дня досрочного голосования составила 12,75%
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Центризбирком опубликовал данные о ходе первых двух дней досрочного голосования на выборах Президента Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Явка составила почти 13 %. Активнее всего оказались жители Гомельской и Могилевской областей. Точное число избирателей, включенных в списки, – 6 836 585 человек.
6 августа – третий день, когда свой выбор можно сделать досрочно.
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Новости Беларуси. Центризбирком опубликовал данные о ходе первых двух дней досрочного голосования на выборах Президента Беларуси, сообщили в программе Новости «24...
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