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Явка избирателей за два дня досрочного голосования составила 12,75%

06.08.2020 10:58 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Центризбирком опубликовал данные о ходе первых двух дней досрочного голосования на выборах Президента Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Явка избирателей за два дня досрочного голосования составила 12,75%

Явка составила почти 13 %. Активнее всего оказались жители Гомельской и Могилевской областей. Точное число избирателей, включенных в списки, – 6 836 585 человек.  

6 августа – третий день, когда свой выбор можно сделать досрочно.  

«Зачем ждать до воскресенья». Почему избиратели приходят голосовать досрочно  

Люди в материале: Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая, Александр Лукашенко, Светлана Тихановская, Сергей Черечень

 
 
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Новости Беларуси. Центризбирком опубликовал данные о ходе первых двух дней досрочного голосования на выборах Президента Беларуси, сообщили в программе Новости «24...
 
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