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Продолжаются учения военно-воздушных сил Беларуси

06.08.2020 11:36 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Продолжаются учения военно-воздушных сил Беларуси

Шасси на шоссе – военные лётчики посадили четыре самолёта на трассе под Ивацевичами.

Мягкая посадка – лишь один из эпизодов. В рамках оперативно-тактического учения ВВС и войск ПВО задачи отрабатывали разные. Прежде всего, вертолёты и наземные подразделения оттеснили условного противники. Затем посадочную полосу подготовили и посадили сразу четыре разных самолёта – МиГ-29, Су-25, Як-110, а также учебно-тренировочный Л-39.

В эти дни ВВС и войска ПВО тренируются не только под Ивацевичами, но и по всей стране. Оперативно-тактическое учение военно-воздушных сил нашей страны и войск ПВО завершится завтра.

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Шасси на шоссе – военные лётчики посадили четыре самолёта на трассе под Ивацевичами. Мягкая посадка – лишь один из эпизодов. В рамках оперативно-тактического...
 
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