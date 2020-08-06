Продолжаются учения военно-воздушных сил Беларуси

Источник материала: ОНТ

Шасси на шоссе – военные лётчики посадили четыре самолёта на трассе под Ивацевичами.

Мягкая посадка – лишь один из эпизодов. В рамках оперативно-тактического учения ВВС и войск ПВО задачи отрабатывали разные. Прежде всего, вертолёты и наземные подразделения оттеснили условного противники. Затем посадочную полосу подготовили и посадили сразу четыре разных самолёта – МиГ-29, Су-25, Як-110, а также учебно-тренировочный Л-39.

В эти дни ВВС и войска ПВО тренируются не только под Ивацевичами, но и по всей стране. Оперативно-тактическое учение военно-воздушных сил нашей страны и войск ПВО завершится завтра.

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