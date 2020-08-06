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Можно ли забрать из банков отзывные вклады и по какой причине могут вернуть безотзывные досрочно

06.08.2020 11:50 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Люди жалуются, что в некоторых банках сейчас нельзя забрать вклады и даже снять валюту со счета. «В банке сказали, что до 10 августа они валюту вообще не выдают», рассказывает минчанка Дарина. «Хотела забрать вклад из банка, сказали ждать, в тот же день нельзя», говорит Оксана Минич из Минска. FINANCE.TUT.BY спросил у банков, могут ли сейчас возникнуть какие-то проблемы со снятием отзывных вкладов и денег со счетов, а также есть ли какие-то причины, по которым могут вернуть безотзывной вклад досрочно.


Александра Квиткевич, TUT.BY

Минчанка Оксана хотела забрать отзывной вклад из банка. Говорит, что у нее на счету больше 25 тысяч рублей.

— В банке сказали, что так сразу прийти и забрать нельзя. Нужно написать заявление и ждать, потому что сумма большая. Заявку должны одобрить в течение нескольких дней, — рассказывает девушка. — Это так везде сейчас или только мне повезло?

У Дарины из Минска возникли проблемы со снятием валюты с банковского счета в Беларусбанке. Она говорит, что еще на прошлой неделе с этим не было никаких вопросов. А сейчас ей отказались выдать валюту с ее счета.

— Сперва я полтора часа не могла дозвониться до банка — было занято. Потом мне дали номер филиала. А там разъяснили, что до 10 числа такую сумму в валюте мне выдать не смогут, вообще валюту не выдают, — рассказывает Дарина. — Мама на прошлой неделе сняла без проблем большую сумму. Сначала в банке говорили пару дней ждать, а потом как-то резко «приходите, деньги есть».

В Беларусбанке сказали, что в случае если между клиентом и банком заключен договор текущего банковского счета без карты, в ситуации, когда необходимая сумма наличных отсутствует в подразделении банка, «выдача производится на основании письменного заявления владельца счета, деньги выплачиваются в течение 10 банковских дней после подачи заявления".

Отзывной же вклад можно закрыть в любое время с потерей всех процентов. Пересчет будет по ставке до востребования — 0,5% годовых в белорусских рублях и 0,1% годовых в иностранной валюте. Также в банке добавили, что для закрытия вклада и оформления документов необходимо обратиться в банк лично.

— Можно обращаться в любое отделение нашего банка, которое работает с вкладами. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. Если изменились паспортные данные, то необходим также договор или выписка, — сказали в контакт-центре Беларусбанка. — Заявка об истребовании денежных средств с депозитного счета в случае его закрытия может быть оставлена вкладчиком на определенную дату телефону. Для этого нужно позвонить в отделение банка, где открыт данный счет, либо в любое другое отделение ОАО «АСБ Беларусбанк», куда планирует обратиться клиент. Также можно оформить онлайн-заявку на выдачу наличных денежных средств со счета по учету вклада.

Если же клиент захочет забрать безотзывный вклад, процедура будет гораздо сложнее. Да и велика вероятность, что средства с такого депозитного счета и вовсе не отдадут до окончания срока.

— Рассмотрение банком возможности досрочного возврата денежных средств по безотзывным срочным банковским вкладам производится в исключительных случаях и ситуация каждого клиента рассматривается индивидуально. В случае, если у человека возникла причина, по которой ему необходимо досрочно закрыть вклад, стоит обратиться в центр клиентского обслуживания — это для вкладов, открытых в головном офисе. Также можно обратиться в операционную службу филиала, ЦБУ — это для вкладов, которые открыты в отделениях этого филиала, ЦБУ. Нужно заполнить заявление установленной формы — оно выдается при обращении клиента, и предъявить документы, которые подтверждают сложившуюся ситуацию, — поясняют в банке. — Если клиент хочет забрать вклад, скажем, из-за потери работы, то ему нужно предоставить документы, подтверждающие прекращение трудовых отношений — трудовую книжку, к примеру, или что-то другое.

Когда специалисты рассмотрят, клиенту дадут ответ, можно закрыть безотзывный вклад или не представляется возможным.

— Вернуть досрочно срочный безотзывной банковский вклад могут только с согласия банка и на следующих условиях: всю сумму выплатят сразу и вклад закроют, получить деньги можно только в подразделении банка по месту ведения вклада с пересчетом причитающегося дохода по ставке пересчета в размере ставки, действующей по вкладам до востребования в белорусских рублях и иностранной валюте, — отметил специалист контакт-центра. Вопрос рассматривают не более 15 рабочих дней с даты подачи заявления.

О том, что отзывной вклад сейчас без проблем можно забрать, сказали и в БПС-Сбербанке.

— Выдача денежных средств со вклада предусматривается на четвертый рабочий день с момента получения заявки. Управление вкладом доступно в цифровой среде — мобильном или интернет-банке «Сбербанк Онлайн» вне зависимости от того, в каком канале — онлайн или оффлайн, он был открыт, — рассказали в пресс-службе банка.

Заявку на возврат депозита можно оставить в том числе и по телефону в контакт-центре.

Если у клиента есть объективные причины, то забрать досрочно можно и безотзывной вклад.

— На возврат безотзывного вклада нужно писать заявление, в котором необходимо указывать, по какой причине клиент хочет закрыть депозит. Срок рассмотрения заявки — два дня. Среди причин, по которым могут вернуть безотзывной вклад, в том числе проблемы со здоровьем или потеря основного места работы, — сказали в банке.

Без вопросов отдадут отзывной вклад и в Альфа-банке. Отозвать его можно при личном обращении в банк.

— Отзывной вклад закрывается по инициативе клиента, поэтому время на рассмотрение этого вопроса банком не потребуется. В договоре у вкладчика всегда прописаны персональные условия расторжения. Пересчет процентов будет зависеть от сроков, сколько пролежал депозит, — рассказали в контакт-центре банка. — С безотзывными депозитами сложнее. По какой причине его могут отдать, сказать сложно. Нужно писать заявление в банк, его рассмотрят в течение 15−30 дней и решат, удовлетворить желание клиента закрыть вклад или отказать.

Если клиент просто хочет снять крупную сумму со своего счета, даже 5 тысяч долларов, то ее тоже нужно заказать предварительно, за 5 рабочих дней. Заказать можно прямо в мобильном приложении.

В Идея Банке сказали, что у его клиентов есть возможность даже самостоятельно закрыть отзывной депозит в личном кабинете интернет-банка или в мобильном приложении. При этом деньги автоматически будут переведены на счет, который был привязан к депозиту. Если обратиться в отделение с паспортом за суммой с депозита меньше 5000 рублей, деньги также можно получить в тот же день.

— Если клиент хочет досрочно закрыть безотзывный вклад, нужно написать заявление с прикреплением документов, которые подтвердят наличие форс-мажорных обстоятельств. Заявление будет рассмотрено в течение 15 дней, — поясняют операторы контакт-центра банка.

Чтобы закрыть безотзывной вклад в Паритетбанке, также нужны весомые причины, например, та же утрата работы, лечение. Естественно это необходимо подтвердить документально. Заявление на досрочное закрытие могут рассматривать до 14 дней.

— Если у клиента отзывной вклад, то для закрытия нужно обратиться в отделение банка с паспортом и написать заявление на отзыв вклада. Как правило, оно рассматривается до 5 рабочих дней, — рассказывают в банке.

Белинвестбанк как и остальные может вернуть отзывной вклад досрочно.

— Условия досрочного расторжения указаны в договоре. Чтобы заказать сумму для снятия со вклада, необходимо позвонить в отделение, где клиент планирует забирать вклад. Если обратиться до 12.00, то деньги должны заказать на следующий рабочий день. Более точно также сориентируют в отделении банка, — поясняют в контакт-центре. — По безотзывному вкладу, согласно условиям продукта, забрать вклад можно только после окончания срока. Частичное снятие и досрочный возврат не допускаются.

В Приорбанке сказали, что заказать сумму с отзывного вклада можно в чате на сайте банка, предварительно войдя в личный кабинет интернет-банка, либо обратившись в контакт-центр по телефону. «Средства также можно перечислить на отдельный счет», добавили в банке.

— Безотзывные вклады закрываются только в дату окончания срока действия. Заявление на досрочное закрытие рассматривается банком в индивидуальном порядке, — пояснили в контакт-центре.

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Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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