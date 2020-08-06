Первый заместитель председателя Кореличского райисполкома Анатолий Коршун встретился с коллективом ГП «Луки-Агро»

Источник материала: Полымя

6 августа в ГП «Луки-Агро» состоялась встреча первого заместителя председателя Кореличского райисполкома Анатолия Коршуна с коллективом предприятия.





Встречи с трудовыми коллективами на районах – это всегда возможность оценить ситуацию в регионе и в отрасли. Анатолий Николаевич проинформировал трудовой коллектив о наиболее актуальных вопросах развития сферы сельского хозяйства, особое внимание было уделено рейтингу производительности районных хозяйств по уборке зерновых и зернобобовых культур, соотношению производительности труда и заработной платы. По сведениям о ходе сельскохозяйственных работ по Кореличскому району показатели эффективности за этот сезон уже превышают показатели прошлого года. Задачей развития сельского хозяйства на 2020 год является повышение эффективности производства. Цели будут достигнуты при условии прироста валовой сельскохозяйственной продукции на уровне 106,2%.

Наталья СОКОЛЯНСКАЯ