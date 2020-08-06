Стартап с белорусскими корнями PandaDoc привлек инвестиции на 30 миллионов долларов

Источник материала: Tut.by

Стартап PandaDoc из портфеля TMT Investments привлек 30 млн долларов на американском рынке, рассказал vc.ru представитель фонда. Компания занимается разработкой комплексного программного обеспечения для автоматизации документооборота в продажах — от предложения до электроннной подписи и оплаты.



В офисе PandaDoc во Флориде, Хеллоуин 2019 года. Источник: glassdoor.com

Раунд возглавил One Peak Partners. Среди других инвесторов — венчурный фонд Microsoft (М12), Savano Capital Partners, Rembrandt Venture Partners и Европейский банк реконструкции и развития.

В раунде также участвовал бывший главный операционный директор RingCentral, предприниматель и бизнес-ангел Дэвид Сайпс. Он вошел в совет директоров PandaDoc.

По данным TechCrunch, эти инвестиции стали расширением раунда B. Это второе расширение с начала раунда в 2017 году, когда стартап привлек 15 млн долларов, утверждает издание.

В 2019 году во время первого расширения PandaDoc привлекла еще 5 млн долларов, пишет TechCrunch со ссылкой на Микадо. Однако dev.by со ссылкой на компанию в июне 2019 года сообщало о расширении раунда на 10 млн долларов. Так, общий объем инвестиций в раунде В составил 50−55 млн долларов.

На что конкретно команда направит привлеченные деньги, не уточняется. «Новый раунд поможет команде упрочить свое лидерство <в области автоматизации деловых предложений>, а также активно развиваться в сегменте электронных подписей», — говорит Артём Инютин, соучредитель и управляющий партнер TMT Investments.

Сейчас у компании около 20 тысяч клиентов, пишет TechCrunch. Микадо подтвердил сделку изданию, но оценку компании не раскрыл.

Сервис основали нынешний гендиректор стартапа Микита Микадо и Сергей Борисюк из Беларуси в 2011 году. Сейчас в компании работает 334 сотрудника. К концу года штат достигнет 380 человек, в 2021 году — 470 человек, рассчитывают в PandaDoc.