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Стартап с белорусскими корнями PandaDoc привлек инвестиции на 30 миллионов долларов
Источник материала: Tut.by
Стартап
Раунд возглавил One Peak Partners. Среди других инвесторов — венчурный фонд Microsoft (М12), Savano Capital Partners, Rembrandt Venture Partners и Европейский банк реконструкции и развития.
В раунде также участвовал бывший главный операционный директор RingCentral, предприниматель и бизнес-ангел Дэвид Сайпс. Он вошел в совет директоров PandaDoc.
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В 2019 году во время первого расширения PandaDoc привлекла еще 5 млн долларов, пишет TechCrunch со ссылкой на Микадо. Однако dev.by со ссылкой на компанию в июне 2019 года
На что конкретно команда направит привлеченные деньги, не уточняется. «Новый раунд поможет команде упрочить свое лидерство <в области автоматизации деловых предложений>, а также активно развиваться в сегменте электронных подписей», — говорит Артём Инютин, соучредитель и управляющий партнер TMT Investments.
Сейчас у компании около 20 тысяч клиентов, пишет TechCrunch. Микадо подтвердил сделку изданию, но оценку компании не раскрыл.
Сервис основали нынешний гендиректор стартапа Микита Микадо и Сергей Борисюк из Беларуси в 2011 году. Сейчас в компании работает 334 сотрудника. К концу года штат достигнет 380 человек, в 2021 году — 470 человек, рассчитывают в PandaDoc.
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Раунд возглавил One Peak Partners. Среди других инвесторов - венчурный фонд Microsoft (М12), Savano Capital Partners, Rembrandt Venture Partners и Европейский банк реконструкции и развития.
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