Загрузка ядерного топлива в реактор первого энергоблока БелАЭС начнется 7 августа

Источник материала: Виртуальный Брест

Загрузка ядерного топлива в реактор первого энергоблока Белорусской АЭС начнется 7 августа, сообщила корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь Министерства энергетики Ольга Козлович.





"7 августа начнется загрузка ядерного топлива в активную зону реактора первого энергоблока БелАЭС. Это один из этапов процесса ввода энергоблока в эксплуатацию", - проинформировала Ольга Козлович.

Всего в августе в реактор будет загружено 163 тепловыделяющие сборки с ядерным топливом.

Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт строится по российскому проекту АЭС-2006 вблизи Островца Гродненской области. Генеральным подрядчиком выступает инжиниринговый дивизион госкорпорации "Росатом". Энергоблоки поколения 3+ имеют улучшенные технико-экономические показатели. Главной их особенностью является уникальное сочетание активных и пассивных систем безопасности.