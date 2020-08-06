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Инвестиции в образование обеспечат благополучное будущее Беларуси - директор брестского лицея

06.08.2020 12:24 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Инвестиции в образование молодежи обеспечат благополучное будущее Беларуси. Такое мнение высказала корреспонденту БЕЛТА директор Брестского областного лицея имени П.М.Машерова Наталья Калиновская, комментируя Послание Президента белорусскому народу и Национальному собранию.

Инвестиции в образование обеспечат благополучное будущее Беларуси - директор брестского лицея

"Сколько возможностей открывает государство для молодежи. Каждый год слышу от наших выпускников и их родителей слова благодарности руководству области и страны за открытие лицея для одаренных детей из городов и сельской местности. Используем все возможности для эффективной организации учебного процесса. На высокие результаты лицеистов нацелены наши педагоги, мы сотрудничаем и с учреждениями высшего образования. Например, у нас работает лицейская академия во взаимодействии с Академией управления при Президенте", - рассказала Наталья Калиновская.

В лицее имени П.М.Машерова лишь четверть учеников из Бреста, остальные ребята родом из других городов и деревень области. Иногородние учащиеся живут в комфортном общежитии, они обеспечены бесплатным четырехразовым питанием. "Ежегодно из областного бюджета выделяются средства для ремонта помещений учебного корпуса и общежития, приобретения новой мебели и техники. Разве это не забота государства о будущем страны? Многие родители, узнав о таких преференциях, стремятся отдать детей к нам на обучение, - отметила директор. - Уверена, такие инвестиции в образование молодежи обеспечат благополучное будущее родной Беларуси. Такой глобальный вклад государства мы не имеем права недооценивать".

Инвестиции в образование обеспечат благополучное будущее Беларуси - директор брестского лицея

Наталья Калиновская обратила внимание на то, что за 16 лет лицей окончили почти 2 тыс. человек. Каждый десятый из них - с золотой или серебряной медалью. Педагоги воспитали 271 победителя областного этапа олимпиад по учебным предметам, 40 - республиканского. Практически 75% выпускников поступают в университеты на бюджетную форму обучения.

 
Теги: Брест
 
 
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