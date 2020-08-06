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Жаба - парадоксальное существо... Новый арт-объект вызвал небывалую активность у горожан

06.08.2020 12:24 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Письма с предложениями приходят ежедневно. И от простых неравнодушных горожан и от представителей научного сообщества. Почитайте, не пожалеете!

Жаба - парадоксальное существо... Новый арт-объект вызвал небывалую активность у горожан

Жаба - парадоксальное существо... Новый арт-объект вызвал небывалую активность у горожан

Жаба - парадоксальное существо... Новый арт-объект вызвал небывалую активность у горожан

Жаба - парадоксальное существо... Новый арт-объект вызвал небывалую активность у горожан

Предложения по-прежнему принимаются на электронный адрес: ispolkombrest@brest.by

 
 
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  Письма с предложениями приходят ежедневно. И от простых неравнодушных горожан и от представителей научного сообщества. Почитайте, не пожалеете! Предложения...
 
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