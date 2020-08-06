|
Жаба - парадоксальное существо... Новый арт-объект вызвал небывалую активность у горожан
06.08.2020 12:24 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Письма с предложениями приходят ежедневно. И от простых неравнодушных горожан и от представителей научного сообщества. Почитайте, не пожалеете!
Предложения по-прежнему принимаются на электронный адрес: ispolkombrest@brest.by
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Письма с предложениями приходят ежедневно. И от простых неравнодушных горожан и от представителей научного сообщества. Почитайте, не пожалеете! Предложения...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)