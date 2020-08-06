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Ребенку-аутисту, который подарил свою «Еву» Тихановской на митинге, заказали еще одну картину
06.08.2020 12:24 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Помните, 2 августа во время пикета в Бресте кандидату в президенты Светлане Тихановской подарили копию картины Хаима Сутина «Ева», которую написал 12-летний брестчанин с аутизмом Матвей Вельгас? После мероприятия с мамой юного художника связался мужчина из Минска, который попросил написать для него еще одну «Еву». Матвей, как правило, не работает дважды над одним и тем же, но в этот раз сделал исключение.
Мама Матвея Ольга с картиной «Ева»
У 12-летнего Матвея — тяжелый аутизм. Мальчик практически не разговаривает. С детства свои эмоции он выражает через фотографию и живопись. На его счету несколько фотовыставок и творческих встреч.
Рисовать сына учит мама Ольга. Специализированных художественных кружков, которые подходили бы Матвею, в городе не нашлось.
— Он долгое время был фотографом. А потом на одном из фотофестивалей в качестве приза нам подарили холст. Мы подумали: зачем добру пропадать — и решили попробовать. Пять месяцев он уже только рисует. Мобильный телефон, на который сын раньше фотографировал, забросил, — рассказала TUT.BY Ольга.
Писать Матвей начинал с пейзажей и натюрмортов, затем перешли к портретам. У мальчика уже около 60 картин. Пока юный художник копирует на холст или картон готовые сюжеты. Вместе с мамой они находят интересные фото в интернете, распечатывают на цветном принтере — а затем Матвей их перерисовывает.
— Сейчас я нашла специалиста, которая и психолог, и учитель рисования. Может быть, она нас возьмет и будет с Матвеем углубленно заниматься рисованием, — пояснила Ольга.
«Еву» Хаима Сутина Матвей нарисовал во время изучения техники портрета. Ольга нашла для работы рамку и отнесла ее в подарок кандидату в президенты Светлане Тихановской, которая приехала в Брест 2 августа на пикет в парке Воинов-интернационалистов.
Картину Светлане вручили на сцене на глазах тысячи зрителей. После мероприятия команда кандидата увезла работу в Минск.
Матвей за работой. Фото из семейного архива
Сразу после того, как фотографии «Евы» Матвея попали в Сеть, Ольгу нашел минчанин, который попросил ее сына написать ему такую же.
— У Матвея своеобразный характер. Я была уверена, что он не согласится одну и ту же работу дважды рисовать. Но он согласился — и сразу ее написал. А сейчас сидит и свой автопортрет рисует. Он теперь у нас каждый день с красками, — рассказала TUT.BY Ольга.
Вторая «Ева» уже готова. Картина пока лежит у автора: по почте ее решили не посылать, а передать с оказией.
Напомним, Следственный комитет наложил арест на более чем 100 картин из корпоративной коллекции Белгазпромбанка, под арестом в том числе самая дорогая в Беларуси картина — «Ева» Хаима Сутина. Картины находятся в галерее «Арт-Беларусь» во Дворце искусства, но спрятаны в опечатанном правоохранителями хранилище.
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Помните, 2 августа во время пикета в Бресте кандидату в президенты Светлане Тихановской подарили копию картины Хаима Сутина «Ева», которую написал 12-летний...
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