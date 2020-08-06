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Лукашенко собрал совещание по обеспечению безопасности избирательной кампании

06.08.2020 12:24 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Президент Беларуси Александр Лукашенко собрал сегодня совещание по обеспечению безопасности избирательной кампании, передает корреспондент БЕЛТА.

Лукашенко собрал совещание по обеспечению безопасности избирательной кампании

"Понятно, что выборы начались, досрочное голосование идет, но будет нелишним с учетом опыта на сегодняшний день еще раз оценить текущую ситуацию и, если потребуется, выработать дополнительные меры по обеспечению безопасности на ближайший период. Детали обстановки нам всем известны, повторяться не следует. Однако, если есть новые моменты, прошу руководителей ведомств доложить и внести соответствующие предложения", - сказал Александр Лукашенко.

Лукашенко собрал совещание по обеспечению безопасности избирательной кампании

Президент повторил уже поставленную ранее задачу МВД и Генеральной прокуратуре: все, кто оскорблял и запугивал государственных служащих, военнослужащих, членов избирательных комиссий, работников вертикали власти, должны быть привлечены к ответственности, как того требуют белорусские законы и Конституция. "У нас достаточно ресурсов, чтобы защитить людей государства, которые сегодня фактически бесплатно, безвозмездно работают на страну", - подчеркнул глава государства.

 
 
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  Президент Беларуси Александр Лукашенко собрал сегодня совещание по обеспечению безопасности избирательной кампании, передает корреспондент БЕЛТА. "Понятно,...
 
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