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Лукашенко поручил дать оценку законности инициатив об альтернативном подсчете голосов на выборах
Источник материала: ОНТ
Президент Беларуси Александр отметил необходимость дать оценку тому, законны ли инициативы в отношении альтернативного подсчета голосов на выборах в Беларуси. Об этом было сказано 6 августа на совещании об обеспечении безопасности избирательной кампании,
Президент подчеркнул, что всем гражданам необходимо дать возможность голосовать спокойно, без опасений вмешательства в личный выбор.
Также Александр Лукашенко отметил, что внимательно следит за ситуацией с проходящим досрочным голосованием.
Фото: БЕЛТА
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Президент Беларуси Александр отметил необходимость дать оценку тому, законны ли инициативы в отношении альтернативного подсчета голосов на выборах в Беларуси. Об...
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