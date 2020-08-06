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Лукашенко поручил дать оценку законности инициатив об альтернативном подсчете голосов на выборах

06.08.2020 12:28 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лукашенко поручил дать оценку законности инициатив об альтернативном подсчете голосов на выборах

Президент Беларуси Александр отметил необходимость дать оценку тому, законны ли инициативы в отношении альтернативного подсчета голосов на выборах в Беларуси. Об этом было сказано 6 августа на совещании об обеспечении безопасности избирательной кампании, информирует БЕЛТА.

Президент подчеркнул, что всем гражданам необходимо дать возможность голосовать спокойно, без опасений вмешательства в личный выбор.

Также Александр Лукашенко отметил, что внимательно следит за ситуацией с проходящим досрочным голосованием.

Фото: БЕЛТА

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Президент Беларуси Александр отметил необходимость дать оценку тому, законны ли инициативы в отношении альтернативного подсчета голосов на выборах в Беларуси. Об...
 
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