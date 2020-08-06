Лукашенко поручил дать оценку законности инициатив об альтернативном подсчете голосов на выборах

Источник материала: ОНТ

Президент Беларуси Александр отметил необходимость дать оценку тому, законны ли инициативы в отношении альтернативного подсчета голосов на выборах в Беларуси. Об этом было сказано 6 августа на совещании об обеспечении безопасности избирательной кампании, информирует БЕЛТА.

Президент подчеркнул, что всем гражданам необходимо дать возможность голосовать спокойно, без опасений вмешательства в личный выбор.

Также Александр Лукашенко отметил, что внимательно следит за ситуацией с проходящим досрочным голосованием.

Фото: БЕЛТА

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram