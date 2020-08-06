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Ляйсан Утяшева призналась, сколько денег ей нужно для «спокойной» жизни
Источник материала: ОНТ
Известная спортсменка и телеведущая Ляйсан Утяшева рассказала, сколько ей нужно денег для спокойной жизни во время интервью телеканалу Premier,
Гимнастка призналась, что смогла бы прожить на вполне себе скромную сумму денег. По словам Ляйсан, она практически не посещает рестораны, а один поход на рынок обходится ей примерно в 10 тысяч рублей.
«Лично я спокойно проживу на 50 тысяч», - призналась ведущая.
Также известная спортсменка вспомнила о сложном времени в детстве и призналась, что иногда ей с мамой приходилось питаться гречкой. Но даже в такие времена не стоит унывать, утверждает Утяшева.
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Известная спортсменка и телеведущая Ляйсан Утяшева рассказала, сколько ей нужно денег для спокойной жизни во время интервью телеканалу Premier, сообщает РИА...
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