Ляйсан Утяшева призналась, сколько денег ей нужно для «спокойной» жизни

Источник материала: ОНТ

Известная спортсменка и телеведущая Ляйсан Утяшева рассказала, сколько ей нужно денег для спокойной жизни во время интервью телеканалу Premier, сообщает РИА « Новости».





Гимнастка призналась, что смогла бы прожить на вполне себе скромную сумму денег. По словам Ляйсан, она практически не посещает рестораны, а один поход на рынок обходится ей примерно в 10 тысяч рублей.





«Лично я спокойно проживу на 50 тысяч», - призналась ведущая.

Также известная спортсменка вспомнила о сложном времени в детстве и призналась, что иногда ей с мамой приходилось питаться гречкой. Но даже в такие времена не стоит унывать, утверждает Утяшева.





Напомним, что Ляйсан является заслуженным мастером спорта по художественной гимнастике, а также многократной чемпионкой Европы.

фото: popcornnews.ru

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