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Ляйсан Утяшева призналась, сколько денег ей нужно для «спокойной» жизни

06.08.2020 13:00 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Ляйсан Утяшева призналась, сколько денег ей нужно для «спокойной» жизни
Известная спортсменка и телеведущая Ляйсан Утяшева рассказала, сколько ей нужно денег для спокойной жизни во время интервью телеканалу Premier, сообщает РИА «Новости».  

Гимнастка призналась, что смогла бы прожить на вполне себе скромную сумму денег. По словам Ляйсан, она практически не посещает рестораны, а один поход на рынок обходится ей примерно в 10 тысяч рублей.


«Лично я спокойно проживу на 50 тысяч», - призналась ведущая.

Также известная спортсменка вспомнила о сложном времени в детстве и призналась, что иногда ей с мамой приходилось питаться гречкой. Но даже в такие времена не стоит унывать, утверждает Утяшева.


Напомним, что Ляйсан является заслуженным мастером спорта по художественной гимнастике, а также многократной чемпионкой Европы.


фото: popcornnews.ru

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Известная спортсменка и телеведущая Ляйсан Утяшева рассказала, сколько ей нужно денег для спокойной жизни во время интервью телеканалу Premier, сообщает РИА...
 
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