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Поставщик Auchan предложил белорусам облигации втрое доходнее депозитов

06.08.2020 13:20 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Фото: Myfin.by

В продажу поступило около 300 облигаций белорусского производителя. Номинальная стоимость каждой – $1000, доход по ним зафиксирован в долларах и составляет 7,5% годовых. Проценты выплачивают каждые три месяца в белорусских рублях по курсу Нацбанка на день выплаты. Перевести облигации в живые деньги можно двумя способами: вернуть обратно в мае каждого года или продать на «вторичке» другим покупателям.

 
 
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