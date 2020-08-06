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Поставщик Auchan предложил белорусам облигации втрое доходнее депозитов
Источник материала: Myfin
В продажу поступило около 300 облигаций белорусского производителя. Номинальная стоимость каждой – $1000, доход по ним зафиксирован в долларах и составляет 7,5% годовых. Проценты выплачивают каждые три месяца в белорусских рублях по курсу Нацбанка на день выплаты. Перевести облигации в живые деньги можно двумя способами: вернуть обратно в мае каждого года или продать на «вторичке» другим покупателям.
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