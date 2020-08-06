Источник материала: Новости Волковыска

Авиаперевозчик «Белавиа» объявила, что возобновляются рейсы в Варшаву. Однако не все белорусы могут беспрепятственно пересечь границу Польши. Полный список категорий граждан, которые могут это сделать, опубликовали на сайте посольства Беларуси в Польше.

На внешней границе ЕС (Беларусь, Россия, Украина) сохраняются введенные 15.03.2020 ограничения по въезду иностранцев. Пересечь белорусско-польскую границу возможно в пограничных пунктах пропуска «Кузница-Брузги», «Бобровники-Берестовица», «Тересполь-Брест».

Въезд в Польшу с пересечением внешней границы ЕС разрешен следующим категориям:

1. Гражданам Польши;

2. Супругам и детям граждан Польши либо находящимся под опекой граждан Польши;

3. Иностранцам, обладателям «карты поляка»;

4. Главам дипломатических миссий, сотрудникам дипломатическо-консульских миссий, лицам, имеющим дипломатический статус и членам их семей;

5. Иностранцам, имеющим разрешение на постоянное либо временное проживание на территории Польши;

6. Иностранцам, имеющим право на работу на территории Польши на тех же условиях, что и польские граждане, которые:

выполняют работу на территории Польши, или

представляют документы, подтверждающие, что начало работ начнется сразу после пересечения границы;

7. Иностранцам, управляющим транспортными средствами для перевозки пассажиров или товаров, и их проезд осуществляется в рамках их профессиональной деятельности, состоящей в перевозке товаров или перевозке пассажиров;

8. Водителям, осуществляющим автомобильные перевозки в рамках международных автомобильных перевозок или международных комбинированных перевозок, проезжающим транзитом через территорию Польши другими видами транспорта, чем транспортное средство, используемое для автомобильных перевозок:

с целью отдыха на территории страны пребывания;

после отдыха за границей или перерыва в выполнении работ при обстоятельствах, определенных законодательством о рабочем времени водителей;

9. Ученикам, студентам, докторантам, аспирантам, обучающимся в Польше;

10. Ученым, проводящим исследования или разработки в Польше;

11. Гражданам государств-членов Европейского Союза, государств-членов Европейского экономического пространства или Швейцарской Конфедерации, а также их супругам и детям;

12. Иностранцам, имеющим разрешение на постоянное проживание в государстве-члене Европейского Союза, государств-членов Европейского экономического пространства или Швейцарской Конфедерации, а также их супругам и детям, с целью транзитного проезда через территорию Республики Польша до места проживания или пребывания;

13. Пассажирам авиарейсов, вполняющих международный рейс из аэропорта, расположенного на территории: Грузии, Канады, Республики Албании, Республики Кореи, Черногории, Японии.

В особо оправданных случаях руководитель пограничного пункта пропуска после получения согласия Главного коменданта Пограничной службы Польши может разрешить иностранцу въезд на территорию страны.

Лица, пересекающие внешнюю границу ЕС, подлежат обязательному 14-дневному карантину, считая со дня, следующего за днем пересечения границы, при условии, что карантин заканчивается через 24 часа после внесения в соответствующую систему сведений об отрицательном тесте на SARS-CoV-2. Финансирование проведения теста производится из бюджетных средств. Такое же требование распространяется на совместно проживающих с лицом, отправленным на карантин.

Несоблюдение карантина наказывается штрафом до 30 000 злотых (около 6,5 тысяч евро).

Карантинные обязательства при пересечении внешних границ ЕС не распространяются на лиц, перечисленных в пунктах 1, 2, 4, 7 – 13.

По-прежнему сохраняется требование при нахождении в общественных местах закрывать нос и рот медицинской маской или платком/шарфом, а также соблюдать дистанцию между людьми в 2 метра при передвижении на улице.

Сохраняется запрет на международное железнодорожное пассажирское сообщение с пересечением внешней границы ЕС.

Сохраняется запрет на международное пассажирское авиасообщение с пересечением внешней границы ЕС. Распоряжением Правительства Польши с 29.07.2020 по 11.08.2020 сняты ограничения на международные рейсы из аэропортов, расположенных на территории:

а) государств-членов Европейского экономического пространства, Швейцарской Конфедерацией, государств-членов Европейского союза, за исключением Швеции, Португалии и Люксембурга;

б) Австралии, Албании, Алжира, Беларуси, Грузии, Новой Зеландии, Канады, Кореи, Марокко, Руанды, Таиланда, Туниса, Турции, Украины, Уругвая, Японии.

Иностранцы, легально пребывающие на территории Республики Польша на дату объявления в стране режима эпидемической угрозы, т.е. 14.03.2020, вправе пребывать на территории Польши без дополнительного обращения в уполномоченные государственные органы в течение 30 дней после отмены режима эпидемической угрозы либо режима эпидемии. Более подробная информация https://udsc.gov.pl/ru/.

В случае появления симптомов острой респираторной инфекции следует по телефону связаться с ближайшим инфекционным медицинским учреждением с целью получения рекомендации о дальнейших своих действиях.

Работает бесплатная инфолиния по номеру +48 800 190 590 (специалисты Национального фонда здравоохранения предоставляют информацию круглосуточно).