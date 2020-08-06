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Заместитель премьер-министра Беларуси досрочно проголосовал на выборах президента

06.08.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси продолжается досрочное голосование на выборах президента страны. На данный момент явка составила 12,75%. Среди первых проголосовавших и заместитель премьер-министра Беларуси Александр Субботин.

«Я решил самые важные дела сделать досрочно, а потом уже заниматься основной работой. У нас ведь уборочная идет. Каждый день требует внимательного контроля не только за столом: распределение топлива, но это и выезды на места. Надо еще и хлеб собирать», – сказал Александр Субботин.

Проголосовать заранее могут те, у кого не будет возможности прийти на участок в основной день выборов. В списках избирателей значится почти семь миллионов человек.

Напомним, выборы президента Беларуси пройдут в воскресенье, 9 августа.



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