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Заместитель премьер-министра Беларуси досрочно проголосовал на выборах президента
06.08.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси продолжается досрочное голосование на выборах президента страны. На данный момент явка составила 12,75%. Среди первых проголосовавших и заместитель премьер-министра Беларуси Александр Субботин.
«Я решил самые важные дела сделать досрочно, а потом уже заниматься основной работой. У нас ведь уборочная идет. Каждый день требует внимательного контроля не только за столом: распределение топлива, но это и выезды на места. Надо еще и хлеб собирать», – сказал Александр Субботин.
Проголосовать заранее могут те, у кого не будет возможности прийти на участок в основной день выборов. В списках избирателей значится почти семь миллионов человек.
Напомним, выборы президента Беларуси пройдут в воскресенье, 9 августа.
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На данный момент явка составила 12,75%.
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