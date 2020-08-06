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Странное и неприятное создание сняли на видео: посмотрите, что это такое на самом деле
Источник материала: Tut.by
Жуки-олени — крупные насекомые, размер которых часто доходит до 7 сантиметров. Но перед тем как жук появится на свет, ему нужно пройти стадию куколки, и в этом состоянии размеры будущего жука еще больше! Просто взгляните, как это выглядит.
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