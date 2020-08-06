Странное и неприятное создание сняли на видео: посмотрите, что это такое на самом деле

Источник материала: Tut.by

Жуки-олени — крупные насекомые, размер которых часто доходит до 7 сантиметров. Но перед тем как жук появится на свет, ему нужно пройти стадию куколки, и в этом состоянии размеры будущего жука еще больше! Просто взгляните, как это выглядит.