Источник материала: Новости Волковыска

Европейская комиссия согласилась выделить финансовые средства для реализации Программы региональных инвестиций и конкурентоспособности в Беларуси.

Документ вступает в силу после опубликования на Национальном правовом портале и уведомления об этом ЕК Министерством экономики.

Соглашение опубликовано 6 августа 2020 года. Стоимость проекта оценивается в 18 600 000 евро, средства будут поступать из бюджета ЕС в течение 84 месяцев (7 лет). А всего на программу отводится 108 месяцев (9 лет).

На развитие сельских районов выделят 40% всех средств. На городское развитие и управление ЕК дает еще 40%. Остальная часть 20% пойдет на услуги по развитию бизнеса.

Программа направлена на поддержку внедрения и апробации новых подходов регионального развития в Беларуси, основываясь на европейском опыте. Она должна содействовать более эффективному управлению для улучшения экономического роста и занятости в областях и районах, снижения географического и социального неравенства.

Гранты планируется выделять местным органам власти в сотрудничестве с местными партнерами с целью поддержки приоритетных экономических и социальных проектов.

Эффективность расходования средств будет контролироваться очень тщательно. При несоблюдении условий соглашения ЕК может приостановить финансирование и сам проект.