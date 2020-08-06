Соболенко укатила в Штаты, а Мелешко вернулась домой после лечения в Германии. Новости из Instagram

Источник материала: Tut.by

SPORT.TUT.BY продолжает следить за тем, как известные люди из мира спорта проводят нынешнее лето. В инстаграм-аккаунтах все чаще начинают мелькать долгожданные путешествия, а красивых летних фотосессий становится все больше. Судите сами.

После продолжительного нахождения в Беларуси Арина Соболенко улетела тренироваться в США. «Счастлива быть здесь», — подписала снимок из Кентукки теннисистка.



Фото из инстаграма Арины Соболенко

Александра Саснович пока не делилась с подписчиками новыми локациями, зато не пожадничала и продемонстрировала немного женственности и красоты в собственном исполнении.



Фото из инстаграма Александры Саснович

Нынешнее лето грации Мелитины Станюты ей точно запомнится. Даже в череде конфликтов и новых проектов Мелита находит время на красивые эксперименты и яркие фотосессии.



Фото из инстаграма Мелитины Станюты

Биатлонистка Елена Кручинкина тоже наслаждается релаксом в окружении любимых людей. По календарю у биатлонистки сейчас межсборье, которое чемпионка Европы проводит в родной Мордовии.



Фото из инстаграма Елены Кручинкиной

Ее старшая коллега Надежда Скардино наполняется энергией в швейцарских Альпах.



Фото из инстаграма Надежды Скардино

А красавица Мария Шарапова извиняется перед фолловерами за странное хихиканье. Говорит, совершенно забыла за время пандемии, как позировать в коктейльных платьях.



Фото из инстаграма Марии Шараповой

Зато теннисистке Ане Иванович такая проблема, похоже, незнакома. Мама двоих детей и жена Басти Швайнштайгера — в потрясающей форме!



Фото из инстаграма Аны Иванович

И под занавес подборки — концентрация доброты и радости! Это возвращение домой блогера Надежды Мелешко после операции и курса лечения в Германии.



Фото из инстаграма Надежды Мелешко

Напомним, зимой у супруги хоккеиста команды президента обнаружили рак груди в третьей стадии. А недавно Надежда сообщила в инстаграме, что болезнь перешла в стадию ремиссии. Вот как красиво и тепло ее встретили минские друзья, среди которых — чета Калюжных и Гуренко.



Фото из инстаграма Марии Калюжной