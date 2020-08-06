ИТ-компании рассказали, что они будут делать в случае отключения интернета

Источник материала: Tut.by

В соцсетях уже больше недели ходят разговоры, что, возможно, весь интернет на период с 9 по 11 августа, а может и дальше, в стране отключат. dev.by спросил у ИТ-компаний и айтишников, что они будут делать в такой ситуации.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Christina @ wocintechchat.com / Unsplash

— Достоверной информации <об интернет-связи> у нас нет, все на уровне слухов и предположений, — прокомментировал изданию СЕО SoftSwiss Иван Монтик. — Но в связи с тем, что наш бизнес и клиенты — вне Беларуси, мы планируем организовать выезд части сотрудников за границу для поддержания работоспособности наших проектов на возможное время отключения интернета в РБ.

В Itransition сообщили, что подобная информация к ним не поступала, но «на всякий случай, в период с 9 по 11 августа в компании планируется работа в условиях отсутствия интернета».

Остальные собеседники пожелали остаться анонимными. Так, в ИТ-компании более чем на 100 человек ответили, что у них «тестирования не проводили, но план действий составлен и сотрудники оповещены, как действовать в такой ситуации».

— У нас нет возможности вывезти сотрудников за границу, но для ключевых мы предусмотрели план отправки ближе к польской границе, где будет ловить сеть польских операторов — купили международные сим-карты. Для остальных сотрудников менеджеры, на случай отсутствия интернета, подготовили задачи, его не требующие.

Другой собеседник, некий Антон Т, сообщил, что в его компании часть топ-менеджмента «готовится улетать в Турцию, чтобы нормально коммуницировать с клиентами», и часть команды уезжает в Смоленск — «эйчары уже ищут и снимают там квартиры, чтобы ребята смогли работать оттуда».

— Конечно, уезжают не все, а только ключевые сотрудники, которые связаны с поддержанием сервисов, чтобы в случае форс-мажора, можно было оперативно что-то исправить, — добавляет он. — Я слышал, что аналогично поступают и компании, которые работают в международной банковской сфере — вывозят менеджмент и ключевых игроков. Друзья из регионов — Могилев и Гомель — говорят, что их релоцируют в ближайшие крупные города за границей, чтобы в случае проблем с доступом, иметь возможность общаться с заказчиками, ведь большинство сервисов у нас ориентированы на зарубежных клиентов.

При этом один из собеседников издания, представившийся как топ-менеджер, считает, что возможное отключение интернета станет сильным ударом по репутации страны.

— Считаю, что не столь страшны финансовые потери компании за эти три дня, сколько имиджевые потери страны за следующую пятилетку, если отключение произойдет. У нашей страны и так репутация перед клиентами и инвесторами так себе, — говорит он. — Кто будет готов работать и инвестировать в новую «Северо-Западную Корею» я не знаю. Думаю, это простимулирует нескольких из моих знакомых на релокацию бизнеса, на которую они так и не решились в прошлые годы.

Другой топ-менеджер с ним солидарен и говорит, что если будет шатдаун, то начнутся «вопросы об устойчивости бизнеса, политических и экономических рисках».

«Сделать локальную копию почти невозможно и сильно затратно»

— Можно рассматривать два сценария — блокировка определенных сервисов и блокировка всего интернета. Заблокировать отдельный сайт не представляет труда, заблокировать определенный вид сервиса — тоже. Заблокировать приложение подобное телеграмму — очень сложно, надо рубить все, — говорит еще один собеседник dev.by, инженер-системотехник. — Отключение в нашей стране — вполне реальная ситуация, вспомним историю: на выборах 2010 года уже блокировали интернет. Тогда выключили весь HTTPS трафик — заблокировали доступ по TCP-порту 443 (в результате чего пользователи не могли авторизоваться в соцсетях, в Gmail, и в других сервисах, которые использовали защищенное соединение — dev.by).

Что касается защиты от блокировки — переносить всю инфраструктуру на собственные локальные сервера на пару дней совершенно нецелесообразно и сильно затратно. Если вся разработка ведется в «облаках» Amazon, Microsoft и Google, то сделать локальную копию практически невозможно.

В ситуации с полным отключением, имеет смысл сделать локальный сервер для коммуникаций — что-то типа IRC, Jabber, — который можно развернуть быстро и без затрат.

Если у пользователей настроены DNS сервера провайдеров или свои собственные, а не знаменитые 1.1.1.1 и 8.8.8.8, то доступ к локальным сайтам сохранится. Но мы все подсели на «облачные» сервисы, Google и его почта, телеграммы, вайберы, слэк и прочее — оно всё в облаках, без возможности локальной установки.

Собственно проблема в том, что даже если у компании есть локальные ресурсы для разработки сервера и вся инфраструктура тоже локальная (условная Jira и gitlab), коммуникации идут через почту, вотсап, вайбер, телегу. И даже если почтовый сервер локальный, внешние сообщения до него не дойдут или дойдут не вовремя.

Я работаю в трех компаниях. В двух вся разработка ведется в «облаках» и было принято решение просто погулять — сделать отпуск на несколько дней, а потом ударно поработать в выходные. В третьей компании ресурсы локальные, поэтому подняли локальный сервер для коммуникаций.

Если отключение будет точечным, большого смысла заморачиваться в поднятии собственных VPN серверов за рубежом я не вижу. Все VPN сервера, которые работают по стандартным протоколам, тоже будут закрыты автоматически. Это я пессимистически рассуждаю. Но пессимист — это хорошо информированный оптимист, а я хорошо информирован, у меня опыт работы с сетями передачи данных 22 года.