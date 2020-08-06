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Под Витебском микроавтобус сбил велосипедиста. Пенсионер скончался на месте
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Витебском районе произошло ДТП с участием велосипедиста. Volkswagen Transporter наехал на 70-летнего пенсионера.
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Пенсионер на велосипеде выезжал на проезжую часть, когда его сбил микроавтобус. За рулём был 47-летний водитель. Пострадавший от полученных травм скончался на месте.
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Новости Беларуси. В Витебском районе произошло ДТП с участием велосипедиста. Volkswagen Transporter наехал на 70-летнего пенсионера. Фото: УВД Витебского облисполкома Как...
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