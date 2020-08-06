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Под Витебском микроавтобус сбил велосипедиста. Пенсионер скончался на месте

06.08.2020 13:22 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Витебском районе произошло ДТП с участием велосипедиста. Volkswagen Transporter наехал на 70-летнего пенсионера.

Под Витебском микроавтобус сбил велосипедиста. Пенсионер скончался на месте
Фото: УВД Витебского облисполкома

Как сообщили в УВД Витебского облисполкома, авария случилась 5 августа на 16 километре трассы Р-112 недалеко от областного центра.   

Пенсионер на велосипеде выезжал на проезжую часть, когда его сбил микроавтобус. За рулём был 47-летний водитель. Пострадавший от полученных травм скончался на месте.  

На днях смертельное ДТП произошло в Гродненском районе. МАЗ наехал на 12-летнего велосипедиста (подробнее здесь).   

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Теги: Витебск
 
 
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Новости Беларуси. В Витебском районе произошло ДТП с участием велосипедиста. Volkswagen Transporter наехал на 70-летнего пенсионера. Фото: УВД Витебского облисполкома Как...
 
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