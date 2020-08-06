Похожий на Леди гагу пес прославился в соцсетях

Источник материала: ОНТ

Собака породы ши-тцу стала звездой соцсетей благодаря необычной внешности. Пес из-за своей стрижки очень похож на популярную певицу Леди Гагу, пишет Daily Mail.

На аккаунт собаки в Instagram уже подписаны тысячи пользователей. Зовут питомца Бонтемару, ему пять лет, он живет в Японии, а свою кличку получил в честь самурая.









Его владелица Томоё Мацуура считает, что собака стала такой популярной в соцсетях из-за того, что похожа на звезду поп-сцены Леди Гагу. Пес пострижен так же, как певица: короткое боб-каре с прямой челкой.

По словам хозяйки собаки, она водит питомца на стрижку раз в два месяца, при этом периодически сама подравнивает челку пса.

Бонтемару любит отдыхать на диване. Кроме того, хозяйка собаки любит наряжать ее в разную одежду и устраивать фотосессии.

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