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Похожий на Леди гагу пес прославился в соцсетях
Источник материала: ОНТ
Собака породы ши-тцу стала звездой соцсетей благодаря необычной внешности. Пес из-за своей стрижки очень похож на популярную певицу Леди Гагу,
На аккаунт собаки в Instagram уже подписаны тысячи пользователей. Зовут питомца Бонтемару, ему пять лет, он живет в Японии, а свою кличку получил в честь самурая.
Его владелица Томоё Мацуура считает, что собака стала такой популярной в соцсетях из-за того, что похожа на звезду поп-сцены Леди Гагу. Пес пострижен так же, как певица: короткое боб-каре с прямой челкой.
По словам хозяйки собаки, она водит питомца на стрижку раз в два месяца, при этом периодически сама подравнивает челку пса.
Бонтемару любит отдыхать на диване. Кроме того, хозяйка собаки любит наряжать ее в разную одежду и устраивать фотосессии.
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Собака породы ши-тцу стала звездой соцсетей благодаря необычной внешности. Пес из-за своей стрижки очень похож на популярную певицу Леди Гагу, пишет Daily Mail. На...
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