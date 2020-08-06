ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Наведение порядка и помощь пожилым — Владимир Кравцов провел прямую линию с жителями Гродненской области

06.08.2020 — Разное | Полымя  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полымя

Вопросы благоустройства населенных пунктов и прилегающих к ним территорий были среди основных тем обращений на прямую линию, которую сегодня провел председатель Гродненского облисполкома Владимир Кравцов. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в отделе по работе с обращениями граждан и юридических лиц облисполкома.

Наведение порядка и помощь пожилым — Владимир Кравцов провел прямую линию с жителями Гродненской области

Всего на прямую линию поступило 16 звонков из Гродно, а также из нескольких районов области. Темы различные — людей волновали не только вопросы личного характера, поступали предложения общественного значения.

«Таким, в частности, было обращение от жителей жилого района Фолюш в областном центре. Они попросили посодействовать в наведении порядка в пойме реки Лососянка», — рассказали в облисполкоме. Руководству города дано поручение оперативно разобраться в ситуации.

Среди других обращений, связанных с благоустройством, были подняты темы строительства. Также один из звонков касался вопросов содержания кладбищ.

В числе личных вопросов были темы трудоустройства, социальной защиты. Без внимания не останется обращение пенсионерки из Сморгони. Женщина посетовала на то, что живет одна, ей все тяжелее в быту. Ее в одиночестве не оставят.

Источник: БелТА

 
Теги: Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вопросы благоустройства населенных пунктов и прилегающих к ним территорий были среди основных тем обращений на прямую линию, которую сегодня провел
 
Новости дня
Новости разные
 
Названы самые вредные супы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
06.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика