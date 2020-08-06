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Родители не заметили пулю в голове ребенка и отвели его к врачу
Источник материала: ОНТ
Ребенок из Восточного Иерусалима жаловался на сонливость. Медики обнаружили в его голове пулю. Об этом
31 июля родители мальчика заметили, что их ребенок ведет себя необыкновенно пассивно. Обеспокоенные этим фактом, они отвели малыша в больницу. Мальчик постоянно засыпал, и медики обнаружили на его голове ранку и застывшую кровь.
После томографии оказалось, что в затылке ребенка застряла пуля. Родители об этом не знали.
Через два часа после приезда в больницу малышу провели срочную операцию. Врач отметил, что ребенок не выжил бы, если бы пуля прошла немного под другим углом.
Мальчик восстанавливается после операции. Он может общаться и чувствует себя хорошо.
Полиция начала расследование случившегося.
Фото: Times of Israel
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Ребенок из Восточного Иерусалима жаловался на сонливость. Медики обнаружили в его голове пулю. Об этом информирует Daily Mail. 31 июля родители мальчика заметили, что их...
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