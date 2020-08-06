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Горячее водоснабжение будет отключено в микрорайоне «Березовка» с 10 по 14 августа
06.08.2020 14:26 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
КУПП «Брестское котельное хозяйство» информирует потребителей тепловой энергии от теплоисточника Строительная, 56Б, что в связи с проведением испытаний на гидравлическую плотность и механическую прочность тепловых сетей будет отключено горячее водоснабжение в микрорайоне «Березовка» с 6:00 10 августа до 24:00 14 августа 2020.
Телефон диспетчера: 20-30-36.
Предприятие приносит свои извинения за доставленные неудобства жителям города.
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