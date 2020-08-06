ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Горячее водоснабжение будет отключено в микрорайоне «Березовка» с 10 по 14 августа

06.08.2020 14:26 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

КУПП «Брестское котельное хозяйство» информирует потребителей тепловой энергии от теплоисточника Строительная, 56Б, что в связи с проведением испытаний на гидравлическую плотность и механическую прочность тепловых сетей будет отключено горячее водоснабжение в микрорайоне «Березовка» с 6:00 10 августа до 24:00 14 августа 2020.

Горячее водоснабжение будет отключено в микрорайоне «Березовка» с 10 по 14 августа

Телефон диспетчера: 20-30-36.

Предприятие приносит свои извинения за доставленные неудобства жителям города.

Горячее водоснабжение будет отключено в микрорайоне «Березовка» с 10 по 14 августа

Горячее водоснабжение будет отключено в микрорайоне «Березовка» с 10 по 14 августа

Горячее водоснабжение будет отключено в микрорайоне «Березовка» с 10 по 14 августа Горячее водоснабжение будет отключено в микрорайоне «Березовка» с 10 по 14 августа Горячее водоснабжение будет отключено в микрорайоне «Березовка» с 10 по 14 августа Горячее водоснабжение будет отключено в микрорайоне «Березовка» с 10 по 14 августа Горячее водоснабжение будет отключено в микрорайоне «Березовка» с 10 по 14 августа
Горячее водоснабжение будет отключено в микрорайоне «Березовка» с 10 по 14 августа Горячее водоснабжение будет отключено в микрорайоне «Березовка» с 10 по 14 августа Горячее водоснабжение будет отключено в микрорайоне «Березовка» с 10 по 14 августа Горячее водоснабжение будет отключено в микрорайоне «Березовка» с 10 по 14 августа Горячее водоснабжение будет отключено в микрорайоне «Березовка» с 10 по 14 августа

Горячее водоснабжение будет отключено в микрорайоне «Березовка» с 10 по 14 августа
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  КУПП «Брестское котельное хозяйство» информирует потребителей тепловой энергии от теплоисточника Строительная, 56Б, что в связи с проведением испытаний на...
 
Новости дня
Новости разные
 
Родители не заметили пулю в голове ребенка и отвели его к врачу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
06.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика