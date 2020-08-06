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Макей обсудил с российский послом интеграцию и ход избирательной кампании

06.08.2020 14:40 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: sb.by

6 августа министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей провел встречу с послом России в Беларуси Дмитрием Мезенцевым.

«В ходе встречи обсуждены актуальные вопросы белорусско-российских отношений в ряде сфер, тематика интеграционного взаимодействия, ход избирательной кампании в Беларуси. В данном контексте стороны также обсудили тему участия российских представителей в миссии СНГ по наблюдению за выборами в Республике Беларусь», - сообщили в белорусском МИД.

 
 
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6 августа министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей провел встречу с послом России в Беларуси Дмитрием Мезенцевым.
 
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