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Макей обсудил с российский послом интеграцию и ход избирательной кампании
06.08.2020 14:40 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: sb.by
6 августа министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей провел встречу с послом России в Беларуси Дмитрием Мезенцевым.
«В ходе встречи обсуждены актуальные вопросы белорусско-российских отношений в ряде сфер, тематика интеграционного взаимодействия, ход избирательной кампании в Беларуси. В данном контексте стороны также обсудили тему участия российских представителей в миссии СНГ по наблюдению за выборами в Республике Беларусь», - сообщили в белорусском МИД.
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6 августа министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей провел встречу с послом России в Беларуси Дмитрием Мезенцевым.
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