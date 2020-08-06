Макей обсудил с российский послом интеграцию и ход избирательной кампании

Источник материала: Ежедневник

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6 августа министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей провел встречу с послом России в Беларуси Дмитрием Мезенцевым.

«В ходе встречи обсуждены актуальные вопросы белорусско-российских отношений в ряде сфер, тематика интеграционного взаимодействия, ход избирательной кампании в Беларуси. В данном контексте стороны также обсудили тему участия российских представителей в миссии СНГ по наблюдению за выборами в Республике Беларусь», - сообщили в белорусском МИД.