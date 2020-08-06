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Чемпионат Беларуси по хоккею на траве завершен
Источник материала: ОНТ
Чемпионат Беларуси по хоккею на траве заершен — золотые медали второй год подряд достались «Минску».
В третьем матче финальной серии — победа в Бресте над главным конкурентом «Строителем» – 5:0. Иван Лях забил дважды. Вместе с Владиславом Белоусовым – они стали лучшими бомбардирами финала, отличившись по три раза. Счет в финальной серии до трех побед стал 3:0 в пользу столичной команды.
Сейчас ведущие клубы страны берут паузу — команды соберутся перед розыгрышем Кубка Беларуси, который пройдет в октябре.
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Чемпионат Беларуси по хоккею на траве заершен — золотые медали второй год подряд достались «Минску». В третьем матче финальной серии — победа в Бресте над...
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