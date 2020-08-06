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Чемпионат Беларуси по хоккею на траве завершен

06.08.2020 14:50 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Чемпионат Беларуси по хоккею на траве завершен

Чемпионат Беларуси по хоккею на траве заершен — золотые медали второй год подряд достались «Минску». 

В третьем матче финальной серии — победа в Бресте над главным конкурентом «Строителем» – 5:0. Иван Лях забил дважды. Вместе с Владиславом Белоусовым – они стали лучшими бомбардирами финала, отличившись по три раза. Счет в финальной серии до трех побед стал 3:0 в пользу столичной команды.

Сейчас ведущие клубы страны берут паузу — команды соберутся перед розыгрышем Кубка Беларуси, который пройдет в октябре.

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Теги: Брест, Минск
 
 
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Чемпионат Беларуси по хоккею на траве заершен — золотые медали второй год подряд достались «Минску».  В третьем матче финальной серии — победа в Бресте над...
 
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