Чемпионат Беларуси по хоккею на траве завершен

Источник материала: ОНТ

Чемпионат Беларуси по хоккею на траве заершен — золотые медали второй год подряд достались «Минску».

В третьем матче финальной серии — победа в Бресте над главным конкурентом «Строителем» – 5:0. Иван Лях забил дважды. Вместе с Владиславом Белоусовым – они стали лучшими бомбардирами финала, отличившись по три раза. Счет в финальной серии до трех побед стал 3:0 в пользу столичной команды.

Сейчас ведущие клубы страны берут паузу — команды соберутся перед розыгрышем Кубка Беларуси, который пройдет в октябре.

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