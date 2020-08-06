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Александра Саснович вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Италии

06.08.2020 15:18 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Александра Саснович вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Италии

Александра Саснович вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Палермо с призовым фондом 220 тысяч долларов.

В матче второго круга белоруска  обыграла итальянку Ясмин Паолини — 6:0, 6:2. Игра продолжалась час и 13 минут. Следующей соперницей Саснович станет сильнейшая теннисистка из пары Петра Мартич — Людмила Самсонова, которые сыграют сегодня.

 

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Александра Саснович вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Палермо с призовым фондом 220 тысяч долларов. В матче второго круга белоруска  обыграла итальянку...
 
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