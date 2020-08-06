ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Александр Лукашенко дал интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону

06.08.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко дал интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, сообщает телеканал «МИР 24». Беседа длилась почти 2,5 часа.

Александр Лукашенко поделился воспоминаниями из детства, взаимоотношениями в семье. Рассказал, как общался с бывшими и действующими главами государств. Говорил о внешней политике. Не осталась в стороне и тема грядущих президентских выборов в Беларуси. Внимание Лукашенко акцентировал на сути своей политики.

«Если это касается страны, если я вижу, что это несправедливо, для меня это неприемлемо. Справедливость – это основа того, что я пытаюсь делать, или проведения любой политики. В основе всего должна стоять справедливость. Законы – это хорошо, но в них порой все не пропишешь. Справедливость – это главное. Если я вижу, что пытаются наклонить моих людей, мой народ, Беларусь – это все!» – сказал Александр Лукашенко.

Сегодня же состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко и его украинского коллеги Владимира Зеленского. Один из вопросов – проведение третьего Форума регионов Беларуси и Украины в Гродно. Он запланирован на осень.

Ранее стало известно, что в Минске было построено общежитие для почти 300 военнослужащих.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ПОЛИТИКИ

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Республики Беларусь поделился своими воспоминаниями и высказался на актуальные политические темы.
 
Новости дня
Новости разные
 
Александра Саснович вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Италии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
06.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика