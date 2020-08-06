Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко дал интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, сообщает телеканал «МИР 24». Беседа длилась почти 2,5 часа.

Александр Лукашенко поделился воспоминаниями из детства, взаимоотношениями в семье. Рассказал, как общался с бывшими и действующими главами государств. Говорил о внешней политике. Не осталась в стороне и тема грядущих президентских выборов в Беларуси. Внимание Лукашенко акцентировал на сути своей политики.

«Если это касается страны, если я вижу, что это несправедливо, для меня это неприемлемо. Справедливость – это основа того, что я пытаюсь делать, или проведения любой политики. В основе всего должна стоять справедливость. Законы – это хорошо, но в них порой все не пропишешь. Справедливость – это главное. Если я вижу, что пытаются наклонить моих людей, мой народ, Беларусь – это все!» – сказал Александр Лукашенко.

Сегодня же состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко и его украинского коллеги Владимира Зеленского. Один из вопросов – проведение третьего Форума регионов Беларуси и Украины в Гродно. Он запланирован на осень.

Ранее стало известно, что в Минске было построено общежитие для почти 300 военнослужащих.