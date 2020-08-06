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Александр Лукашенко дал интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону
06.08.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко дал интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, сообщает телеканал «МИР 24». Беседа длилась почти 2,5 часа.
Александр Лукашенко поделился воспоминаниями из детства, взаимоотношениями в семье. Рассказал, как общался с бывшими и действующими главами государств. Говорил о внешней политике. Не осталась в стороне и тема грядущих президентских выборов в Беларуси. Внимание Лукашенко акцентировал на сути своей политики.
Сегодня же состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко и его украинского коллеги Владимира Зеленского. Один из вопросов – проведение третьего Форума регионов Беларуси и Украины в Гродно. Он запланирован на осень.
Ранее стало известно, что в Минске было построено общежитие для почти 300 военнослужащих.
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Президент Республики Беларусь поделился своими воспоминаниями и высказался на актуальные политические темы.
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