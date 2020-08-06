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Юрий Караев о новом общежитии для военнослужащих внутренних войск: «Для первого времени лучше не придумаешь»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Минске состоялось торжественное открытие общежития для военнослужащих внутренних войск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В числе новоселов – офицеры и прапорщики, рядовые и сержанты, проходящие службу по контракту, которые пока еще не успели создать свои семьи. Кто-то из них снимал жилье, кто-то ютился у родственников. Строилось общежитие по государственной инвестпрограмме чуть более года.
Юрий Караев, министр внутренних дел Беларуси:
Условия, в которых будут проживать солдаты правопорядка, 28 июля лично проверил Президент Александр Лукашенко во время посещения бригады специального назначения внутренних войск.
Встречаясь с руководством и личным составом ведомств системы обеспечения нацбезопасности, Главнокомандующий заверил, что дальнейшая поддержка военнослужащих со стороны государства будет продолжена.
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Юрий Караев о новом общежитии для военнослужащих внутренних войск: «Для первого времени лучше не придумаешь»
Новости Беларуси. В Минске состоялось торжественное открытие общежития для военнослужащих внутренних войск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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