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МВД: у нас достаточно сил и средств против нарушителей порядка

06.08.2020 15:33 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Сложившаяся ситуация в Беларуси – часть политтехнологии, направленной на дестабилизацию во время избирательной кампании. Однако правоохранительные органы в состоянии оказать противодействие нарушителям.

Об этом заявил замглавы МВД Александр Барсуков в эфире телеканала «Беларусь 1».

Он отметил, что избирательная кампания проходит в сложных условиях, на несанкционированных митингах «звучат призывы к подрыву стабильности и независимости» страны.

Барсуков заявил, что организаторы этих мероприятий несут персональную ответственность за свое поведение и его негативные последствия.

Представитель МВД призвал граждан отказаться от участия в несанкционированных акциях. «Участники таких мероприятий должны понимать: провоцируя органы правопорядка на принятие превентивных и в том числе силовых мер, они ставят под угрозу безопасность обычных граждан, оказавшихся в эпицентре событий», - подчеркнул замминистра.

Он предупредил, что правоохранители не допустят беспорядков.

«Мы не допустим хаоса, не позволим устраивать беспорядки на улицах. Поверьте, у нас достаточно сил и средств, чтобы противостоять тем, кто не желает соблюдать закон страны. Сотрудники милиции обязаны применять к нарушителям меры, прямо предусмотренные законом, это их долг», - сказал Барсуков.

Он призвал «сделать свой выбор цивилизованно, без хаоса и беспорядков, уважая мнения других людей и тех, кто стоит на страже закона».

Напомним, во совещания по вопросам обеспечения безопасности избирательной кампании Александр Лукашенко дал напутствие МВД и Генпрокуратуре страны, поручил найти и наказать всех, кто оскорблял госсужащих, которые работают на избирательных участках. Нарушителей президент поручил привлечь к ответственности по всей строгости закона.

Фото TUT.BY

 
 
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Сложившаяся ситуация в Беларуси – часть политтехнологии, направленной на дестабилизацию во время избирательной кампании. Однако правоохранительные органы в...
 
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