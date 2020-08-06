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Наведение порядка на земле, соцобеспечение, трудоустройство. Прямую телефонную линию провел председатель облисполкома Владимир Кравцов

06.08.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Наведение порядка на земле, соцобеспечение, трудоустройство. Прямую телефонную линию провел председатель облисполкома Владимир Кравцов

За два часа поступило 16 звонков. С вопросами к руководителю области обратились гродненцы, а также жители Слонимского, Сморгонского, Вороновского и Гродненского районов.

Гродненцы высказали благодарность за наведение порядка в микрорайоне Фолюш. Они заинтересованы в том, чтобы работы продолжились и был наведен порядок в пойме реки Лососянки. Владимир Кравцов дал поручение руководству горисполкома взять этот вопрос на особый контроль. До конца года на Фолюше продолжится благоустройство микрорайона. А в 2023–2024 годах на месте бывшей военной части планируется строительство жилья, новых парков и скверов, зон отдыха.

Против возведения высотного жилого дома на пустыре на улице Горького в областном центре возле цветочного магазина «Фиалка» высказались жители ближайших домов.

Минчанин, позвонивший сегодня на прямую линию в облисполком, обеспокоен наведением порядка на кладбище в агрогородке Юратишки. Здесь необходимо убрать аварийные деревья.

Одинокую жительницу Сморгони обслуживает соцработник, однако она считает, что ей ежедневно необходима помощь. Решением вопроса займутся органы соцзащиты.

В садоводческом товариществе «Лесовод-Чеховщизна» в Гродненском районе возникли вопросы с обеспечением электроэнергией. Помощь в решении проблемы садоводам окажут областная служба ЖКХ, «Гродноэнерго» и Гродненский райисполком.

Председатель одного из гродненских ЖСПК обратился с просьбой оказать содействие в установке шлагбаума. Разбираться в ситуации будет Гродненский горисполком.

Поступившие во время прямой линии обращения будут внимательно изучены, будут приняты оптимальные меры.

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За два часа поступило 16 звонков. С вопросами к руководителю области обратились гродненцы, а также жители Слонимского, Сморгонского, Вороновского и Гродненского...
 
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