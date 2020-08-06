|
Наведение порядка на земле, соцобеспечение, трудоустройство. Прямую телефонную линию провел председатель облисполкома Владимир Кравцов
06.08.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
За два часа поступило 16 звонков. С вопросами к руководителю области обратились гродненцы, а также жители Слонимского, Сморгонского, Вороновского и Гродненского районов.
Гродненцы высказали благодарность за наведение порядка
Против возведения высотного жилого дома на пустыре на улице Горького в областном центре возле цветочного магазина «Фиалка» высказались жители ближайших домов.
Минчанин, позвонивший сегодня на прямую линию в облисполком, обеспокоен наведением порядка на кладбище в агрогородке Юратишки. Здесь необходимо убрать аварийные деревья.
Одинокую жительницу Сморгони обслуживает соцработник, однако она считает, что ей ежедневно необходима помощь. Решением вопроса займутся органы соцзащиты.
В садоводческом товариществе «Лесовод-Чеховщизна» в Гродненском районе возникли вопросы с обеспечением электроэнергией. Помощь в решении проблемы садоводам окажут областная служба ЖКХ, «Гродноэнерго» и Гродненский райисполком.
Председатель одного из гродненских ЖСПК обратился с просьбой оказать содействие в установке шлагбаума. Разбираться в ситуации будет Гродненский горисполком.
Поступившие во время прямой линии обращения будут внимательно изучены, будут приняты оптимальные меры.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Наведение порядка на земле, соцобеспечение, трудоустройство. Прямую телефонную линию провел председатель облисполкома Владимир Кравцов
За два часа поступило 16 звонков. С вопросами к руководителю области обратились гродненцы, а также жители Слонимского, Сморгонского, Вороновского и Гродненского...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)