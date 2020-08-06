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Самый точный прогноз погоды для жителей Гродно. Здесь открыли новый метеорологический радиолокатор
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Самый точный прогноз погоды будет теперь у жителей Гродненской области и у пилотов гражданской авиации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На дальнем приводе аэропорта Гродно открыли современный доплеровский метеорологический радиолокатор. Таким оборудованием планируется оснастить все областные центры Беларуси.
Любые погодные явления, будь то дождь, гроза, град или шквалистый ветер. Новый радиолокатор с высокой точностью в автоматическом режиме позволит отследить неблагоприятные погодные явления, движение облачных образований и формирование опасных зон для полета самолетов.
Радиус обзора – почти 300 километров. Получать данные о погоде будут не только пилоты и диспетчеры, но также аграрии и службы быстрого реагирования. А местные жители смогут круглосуточно найти самые свежие данные о погоде в интернете на белорусских сайтах.
Дмитрий Скаскевич, начальник филиала Гродненского областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды:
Андрей Худык, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси:
Появление радиолокатора – большой плюс для аэропорта Гродно. Это позволит воздушной гавани повысить категорию и обслуживать международные рейсы. Развивать аэропорты в регионах было поручением Президента.
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Новости Беларуси. Самый точный прогноз погоды будет теперь у жителей Гродненской области и у пилотов гражданской авиации, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
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