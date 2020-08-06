Когда свадьба — рубиновая

Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)





Рубиновую свадьбу отметили Елена Викторовна Хонякова и ее любимый супруг Михаил Иванович. Сорок лет назад, 2 августа 1980 года, они стали мужем и женой, создали замечательную, дружную семью, где навсегда поселились любовь, поддержка и забота.

Кажется, это было совсем недавно, как познакомились случайно — на танцплощадке, а оказалось — на всю жизнь. Учились понимать, уважать интерес второй половинки — казалось бы, что может быть проще. Однако наука это сложная. Михаил Иванович и Елена Викторовна усвоили ее отлично.

Их история началась еще в школьные годы, когда на дискотеке после выпускных экзаменов встретились Михаил и Елена. В этот вечер они и обратили внимание друг на друга. Стали общаться, проводить время вместе, ходить в кино и на дискотеки.

—После окончания школы, мы долго общались на расстоянии — Миша уехал учиться в Прибалтику, я училась в педагогическом институте в Витебске. Он очень редко приезжал на родину, и каждый день мы писали друг другу письма. Если письмо задерживалось, например, на пять дней, значит на следующий день в почтовом ящике будет лежать шесть писем. Я раскладывала их по датам и читала, — вспоминая, рассказала Елена Викторовна.

Несколько лет встреч и свиданий пролетели незаметно, а 2 августа 1980 года молодые люди поженились.

—Когда мы расписались, нам было всего по двадцать лет. Миша сделал мне предложение неожиданно, — вспоминает Елена Викторовна. — В тот день я дежурила в школе на мероприя­тии. Миша писал мне, что скоро приедет, но точной даты я не знала. И вот сижу я на скамеечке, а он подходит ко мне сзади с букетом цветов. В тот вечер он и сделал мне предложение.

После свадьбы супруги уехали в Прибалтику. Но морской климат стал настоящим испытанием для Елены Викторовны. И молодые супруги приняли решение вернуться на родину. После получения водительского удостоверения на управление большегрузными машинами Михаил Иванович стал работать водителем по международным перевозкам. С тех пор он верен дороге.

Вся трудовая биография Елены Викторовны — роман с одной из самых мирных профессий в мире. Она — учитель. Вся ее педагогическая деятельность — пионервожатая, учитель русского языка и литературы, заместитель директора, дефектолог — началась и шла по ступенькам школ Дубровенщины.

На вопрос, в чем секрет долгой и счастливой жизни, супруги отвечают вместе — в любви.

—Иногда, особенно по молодости, супруги пытаются переделать друг друга, а мы всегда старались принимать друг друга такими, какие есть. Люди разные, у каждого свои преимуще­ства, на это нужно опираться. У нас всегда получалось так, что либо один уступает, либо второй, — объясняют супруги. — Через столько лет совместной жизни есть уже что-то больше, чем просто любовь. Это выше. Уметь прощать, уступать, быть мудрее и выше любых обстоятельств.

Самым счастливым семейным воспоминанием для супругов стало рождение их любимой дочери Виктории.

—Когда дочь приезжает домой, они с мужем от плиты не отходят! Любят готовить, печь, а новые рецепты ищут в интернете. Могу сказать, что муж готовит лучше меня! — сказала собеседница.

У Елены Викторовны свои увле­чения: признается, что в последнее время любит рисовать. На полках стоят рисунки любимых тюльпанов, пушистого кота и натюрморты. Супруги Хоняковы — не просто пример семейного долголетия, но и образец верного, бережного отношения друг к другу.

Юлия СТАРАВОЙТОВА.