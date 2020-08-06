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Жители агрогородка Полужье голосуют досрочно. Репортаж с участка для голосования №7

07.08.2020 — Разное | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Избирательная кампания в стране приближается к завершению. До 9 августа, дня выборов, остается 3 дня, в течение которых кореличчане могут проголосовать досрочно.

Жители агрогородка Полужье голосуют досрочно. Репортаж с участка для голосования №7

– В избирательных списках нашего участка 450 избирателей, из которых 37 человек проголосовали досрочно. Но активность избирателей растет. Планируем, что завтра-послезавтра количество желающих отдать свой голос увеличится, – рассказывает председатель избирательной комиссии участка №7, расположенного в административном здании КСУП «Племзавод Кореличи», Ирина Бабко, для которой эта избирательная кампания восьмая по счету. – В день выборов, 9 августа, члены комиссии отправятся по домам тех жителей сельсовета, которые оставили заявку на надомное голосование.

Позаботились на избирательном участке о безопасности избирателей в условиях пандемии. Участок укомплектован средствами защиты и дезсредствами.

На избирательном участке постоянно находятся наблюдатели.

Жители агрогородка Полужье голосуют досрочно. Репортаж с участка для голосования №7

– Процесс голосования организован и проводится в соответствии с требованиями Избирательного кодекса Республики Беларусь, – отмечает наблюдатель Татьяна Воробей. – Обстановка на участке спокойная.

Экономист КСУП «Племзавод Кореличи» Екатерина Лагута всегда принимает участие в выборах.

Жители агрогородка Полужье голосуют досрочно. Репортаж с участка для голосования №7

– Чтобы избежать скопления людей, решила проголосовать досрочно, отмечает Екатерина. – К тому же в воскресенье, выходной день, хочется побыть дома с семьёй. Считаю, что участие в выборах – гражданский долг каждого, который я только что выполнила.

Оксана ЯНУШ

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Избирательная кампания в стране приближается к завершению. До 9 августа, дня выборов, остается 3 дня, в течение которых кореличчане могут
 
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