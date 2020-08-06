Число погибших при взрыве в Бейруте достигло 157 человек

Источник материала: ОНТ

Катастрофа, которая потрясла весь мир. Число погибших при взрыве, который прогремел накануне, достигло 157 человек, более пяти тысяч получили ранения. Столица Ливана признана районом бедствия.

Сейчас в Бейруте продолжается спасательная операция – под завалами всё ещё могут быть выжившие. Со всех уголков планету в Бейрут направлены спасатели. В результате взрыва пострадала половина города. Ущерб может достигать 15 миллиардов долларов. Началось расследование – известно, что конфискованная партия аммиачной селитры весом почти в 3 тысячи тонн, которая и послужила причиной взрыва, находилась на складе шесть лет без соблюдения мер предосторожности. По основной версии, владельцем судна, которое перевозило опасное вещество, был предприниматель из Хабаровска. Его ищет полиция.

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