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Число погибших при взрыве в Бейруте достигло 157 человек

06.08.2020 16:41 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Число погибших при взрыве в Бейруте достигло 157 человек

Катастрофа, которая потрясла весь мир. Число погибших при взрыве, который прогремел накануне, достигло 157 человек, более пяти тысяч получили ранения. Столица Ливана признана районом бедствия.  

Сейчас в Бейруте продолжается спасательная операция – под завалами всё ещё могут быть выжившие. Со всех уголков планету в Бейрут направлены спасатели. В результате взрыва пострадала половина города. Ущерб может достигать 15 миллиардов долларов. Началось расследование – известно, что конфискованная партия аммиачной селитры весом почти в 3 тысячи тонн, которая и послужила причиной взрыва, находилась на складе шесть лет без соблюдения мер предосторожности. По основной версии, владельцем судна, которое перевозило опасное вещество, был предприниматель из Хабаровска. Его ищет полиция. 

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Катастрофа, которая потрясла весь мир. Число погибших при взрыве, который прогремел накануне, достигло 157 человек, более пяти тысяч получили ранения. Столица Ливана...
 
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