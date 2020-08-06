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Житель Гомеля на досрочном голосовании: «Решение было сформировано заранее»

06.08.2020 17:30 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 6 августа – третий день, когда свой выбор можно сделать досрочно. Такой возможностью уже воспользовались многие белорусы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Житель Гомеля на досрочном голосовании: «Решение было сформировано заранее»

Алексей Зайцев, житель Гомеля:
Решение проголосовать было сформировано заранее. Подкрепившись уже Посланием Президента Беларуси, я уверенно шел голосовать за сильную, процветающую Беларусь, за Беларусь, которая есть. Это сохранение наших традиций, сохранение нашего пути, цели и работа как раз таки над созданием еще более сильной страны.

«Зачем ждать до воскресенья». Почему избиратели приходят голосовать досрочно (читайте здесь).   

Люди в материале: Алексей Зайцев

 
Теги: Гомель
 
 
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Новости Беларуси. 6 августа – третий день, когда свой выбор можно сделать досрочно. Такой возможностью уже воспользовались многие белорусы, сообщили в программе...
 
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