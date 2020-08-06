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Житель Гомеля на досрочном голосовании: «Решение было сформировано заранее»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 6 августа – третий день, когда свой выбор можно сделать досрочно. Такой возможностью уже воспользовались многие белорусы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Алексей Зайцев, житель Гомеля:
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Новости Беларуси. 6 августа – третий день, когда свой выбор можно сделать досрочно. Такой возможностью уже воспользовались многие белорусы, сообщили в программе...
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